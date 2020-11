The Elder Scrolls 6: Bethesda met à jour son moteur

Dans quelques jours cela fera neuf ans depuis le lancement de Skyrim, plus qu’assez de temps pour attendre avec impatience The Elder Scrolls 6. Cependant, jusqu’à présent, il semblait que l’attente serait encore assez longue. La dernière déclaration officielle a eu lieu en mai, date à laquelle Bethesda a déclaré que l’attente serait d’au moins deux ans et que nous n’attendrions pas les nouvelles, laissant ainsi plus d’une décennie entre Skyrim et son successeur.

Même si Ce serait étrange si ces dix années entre Skyrim et The Elder Scrolls 6 n’étaient pas enfin accomplies, Todd Howard, PDG de Bethesda Game Studios, a confirmé que la société était en train de revoir le moteur sur lequel la sixième tranche prévue sera construite. Une mise à jour qui, comme Howard l’a dit, devrait être une amélioration majeure qui, évidemment, augmentera considérablement les attentes de ceux d’entre nous qui attendons son arrivée depuis des années.

Selon Howard, Bethesda a été occupée à reconstruire le moteur qui alimentera non seulement The Elder Scrolls 6, mais tous ses jeux de nouvelle génération, “Notre révision de moteur est probablement la plus importante que nous ayons jamais eue, peut-être même plus grande que Morrowind.” . En chiffres, et selon l’exécutif, la taille de l’équipe travaillant sur le moteur Bethesda a été multipliée par cinq Au cours des derniers mois. De toute évidence, bien qu’il reste encore du temps, Bethesda ne veut pas que The Elder Scrolls 6 soit retardé beaucoup plus longtemps.

Au cas où vous vous poseriez la question, certains principes fondamentaux du moteur Bethesda ne changeront pas. Et oui, quand il parle des fondamentaux, Je fais principalement référence au support des mods, un élément clé pour une grande partie de la communauté. Cependant, beaucoup d’autres connaîtront des changements: «Du rendu à l’animation, en passant par les itinéraires et la génération de procédures, je ne veux pas dire« tout »(en référence à toutes les nouvelles fonctionnalités du nouveau moteur), mais c’est une révision importante «. “Cela nous a pris plus de temps que nous l’aurions souhaité, mais cela stimulera ce que nous faisons avec Starfield et The Elder Scrolls 6.”

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps il faudrait aux fans de la série pour pouvoir jouer à The Elder Scrolls 6, la réponse d’Howard est “honnêtement, je ne peux pas répondre à cela maintenant”. Bien sûr, cela nous laisse nous demander si une date existe déjà et qu’ils la considèrent comme réalisable, mais il est encore trop tôt pour la révéler ou, au contraire, que les travaux de mise à jour du moteur ont encore beaucoup d’avance et, par conséquent, ils ne peuvent pas calculer une date pour votre arrivée.

Avec des informations d’Engadget