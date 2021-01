L’arc narratif pour 2021 sera Gates of Oblivion, à commencer par le DLC Flames of Ambition.

Ceux qui suivent l’actualité de The Elder Scrolls Online sauront que ZeniMax et Bethesda se tournent vers l’arc de l’histoire Gates of Oblivion, qui s’étendra tout au long de 2021 avec une extension et quelques DLC trimestriel accompagnement, comme il est d’usage dans le MMO populaire. Comme le montre une récente session en direct, le chapitre principal de cette année est intitulé Bois noir. Nous connaissons déjà ses premiers détails.

En premier lieu, les responsables ont annoncé que l’extension sera disponible sur PC le 1er juin, tandis que les utilisateurs de console devront attendre encore une semaine, jusqu’au 8 juin, pour pouvoir jouer. Il comprendra environ 30 heures bien sûr, complétés par des missions parallèles et de nombreuses améliorations ici et là. Cependant, avant de plonger dans les aventures de Blackwood, nous avons une autre date en attente.

Le prince Daedra Mehrunes Dagon sera le principal méchant Flammes d’ambition est un DLC à plus petite échelle qui ouvrira ce scénario à travers de nouveaux donjons: il arrive sur PC et Stadia le 8 mars, suivi par PlayStation et Xbox le 16 mars. À l’avenir, nous aurons plus d’informations sur autre téléchargeable de taille similaire à celle-ci: en l’absence de nom, on sait qu’elle arrivera en fin d’année et que ce sera l’apogée du sujet qui nous concerne en ce moment.

Comment tout cela s’articule-t-il? Essentiellement, Gates of Oblivion encourage les joueurs à suivre les Prince daedrique Mehrunes Dagon, un nom qui sera familier aux fans les plus expérimentés de la série car il sert de méchant dans TES IV: Oblivion … seulement que ces événements se sont produits 800 ans avant ceux-ci. Flames of Ambition nous donnera les premiers indices sur ce personnage, et plus tard Blackwood nous mettra pleinement dans l’enquête. Le DLC suivant se déroulera dans Deadlands, le royaume de notre adversaire, mais il est trop tôt pour dire ce qui se passera là-bas.

Nouveau contenu et améliorations d’ESO

En été, The Elders Scrolls Online accueillera le Escortes PNJ Nous l’avons vu dans les principaux épisodes: que vous les utilisiez comme mules ou comme écuyers, ils sont devenus de grands ajouts aux terres de Tamriel. Chez 3DGames, nous avons eu l’occasion d’interviewer le réalisateur de Blackwood pour en savoir plus sur ces personnages et leurs rôles – vous pourrez lire nos découvertes très prochainement. En plus de cela, ZeniMax a également anticipé l’arrivée d’un nouveau procès (Rockgrove), de nouveaux événements mondiaux (portails Oblivion) ​​et le lot de butin que nous attendons de chaque extension.

