L’impatience des joueurs va plus loin dans l’action que peut exister dans le VI The Elder Scrolls. Pour le moment, Bethesda n’a pas confirmé de date de sortie pour ce travail, malgré le fait que la proposition semble vraiment intéressante. Mais il semble que la société pourrait être prête à nous montrer de bonnes nouvelles sur le jeu.

C’est grâce à un post avec l’intention de dire au revoir à l’année que le studio a partagé une nouvelle image montrant ce que Cela pourrait être le monde de The Elder Scrolls VI. En fait, l’un des points auxquels les joueurs ont porté le plus d’attention est à la fois la forme et les différents points que nous pourrions aborder dans notre aventure et, bien sûr, le message qui l’accompagne.

En tant qu’invitation à transcrire le passé et à cartographier le futur, nous pourrions être un pas de plus vers l’une des sorties les plus attendues et les plus prometteuses. En fait, l’image met également en évidence trois lumières qui pourraient servir à marquer le passé et le futur, se retrouver sur Hammerfell, un endroit qui pourrait être notre destination, malgré le fait qu’il reste encore beaucoup à connaître à fond pour le moment.

Bien sûr, cela n’est pas venu avec une confirmation officielle donc, bien que prometteur, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour voir comment tout cela progresse. Mais oui, nous vous rappelons que pour le moment l’oeuvre pouvait voir son grande première sur PC, Xbox Series X et PlayStation 5, bien que pour le moment nous devrons attendre de voir si d’autres plates-formes recevront cette belle proposition.