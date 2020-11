Le 28 mai 2020, il est venu sur Nintendo Switch Fables d’insectes: le jeune arbre éternel, un RPG au tour par tour complètement original dans lequel l’inspiration de sagas comme Paper Mario se ressent à l’œil nu. Bien que ce titre ait été lancé sur la console hybride cette année, la vérité est que la version PC a atteint sa première année le 5 novembre et pour fêter ça, la nouvelle a maintenant été lancée sur toutes les plateformes. mise à jour 1.1, qui ajoute beaucoup de nouveau contenu pour que Bugaria continue de croître beaucoup plus.

Bug Fables: The Eternal Return a déjà élargi son contenu grâce à la version 1.1

Célébrez 1 an de #BugFables ce 5 novembre avec la mise à jour 1.1 gratuite, disponible sur toutes les plateformes!

De nouvelles quêtes, de nouveaux boss et la mise à niveau tant attendue de Dash! Restez à l’écoute pour plus d’informations sur les nouvelles fonctionnalités! pic.twitter.com/8TJbfmcCyR – Bug Fables 1.1 à venir le 5 novembre! (@PaperBugDev) 29 octobre 2020

Bien que nous connaissions déjà depuis un peu de temps l’existence de la mise à jour 1.1 de Bug Fables: The Eternal Shoot, maintenant via le compte Twitter officiel du jeu une bande-annonce de lancement a été présentée où l’on peut voir de manière résumée les éléments de nouveaux arrivent dans le jeu. De cette façon, nous savons que le fonction tant attendue de pouvoir se déplacer beaucoup plus vite, celle de sélectionner divers objets dans le menu, un nouveau mode mystère, de nouvelles façons de combattre, de nouveaux objets, mais surtout de nouvelles missions et de nouveaux personnages qui aident à étendre ce royaume rempli de bogues qu’est Bugaria. Et nous ne pouvons pas oublier qu’ils arrivent aussi nouveaux patrons qui nous mettront sur les cordes avec leurs confrontations plus que difficiles!

De cette façon, il est plus que clair pour nous que les créateurs de Bug Fables: The Eternal Shoot ressentent une grande affection pour leur création, car si nous avions déjà un jeu de base principal que nous avons aimé du début à la fin, nous pouvons maintenant continuer à explorer grâce à tout ce contenu supplémentaire est maintenant disponible. Et vous, avez-vous déjà réussi à trouver le sort de la progéniture éternelle?

