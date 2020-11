L’étendue, la série de science-fiction qu’Amazon a sauvée après avoir été annulée par SyFy, recevra une sixième et dernière saison. Selon The Verge, Amazon Studios a confirmé que nous aurons une nouvelle saison qui clôturera l’histoire basée sur les livres de James SA Corey.

Selon Vernon Sanders, responsable des émissions de télévision chez Amazon Studios, la société offrira aux fans de The Expanse la conclusion de la série qu’ils méritent.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à profiter saison 5 qui débutera le 16 décembre. Contrairement aux autres séries, Amazon sortira les trois premiers épisodes de The Expanse. Par la suite, un nouveau chapitre sera publié chaque semaine jusqu’à la fin du 3 février 2021.

La saison 5 serait basée sur Nemesis Games, le cinquième roman de James SA Corey. Selon la description du livre

Les navires disparaissent sans laisser de trace. Des armées privées se forment en secret. Le seul échantillon de protomolécule restant est volé. Les attaques terroristes auparavant considérées comme impossibles mettent les planètes intérieures à genoux. Les péchés du passé font à nouveau des ravages terribles.

À en juger par la bande-annonce publiée il y a quelques semaines et les événements survenus dans la saison 4, The Expanse resterait fidèle aux livres. La la saison 6 pourrait être diffusée en 2022Bien que cela dépendra de la rapidité avec laquelle le monde reviendra à la normale face à un éventuel vaccin contre le COVID-19.

La nouvelle de la fermeture de The Expanse est triste, bien qu’inévitable. La série a connu une grande popularité et la preuve en est les saisons 3 et 4, qui atteignent 100% sur Rotten Tomatoes avec plus de 94% d’approbation du public. En fait, Jeff Bezos se considère comme l’un de ces fans et a été un élément clé pour Amazon Studios pour prendre la barre après l’annulation de SyFy.

The Expanse bénéficie également d’une adaptation de jeu de société par Green Ronin Publishing. L’entreprise a lancé le projet sur Kickstarter à la mi-2018 et la campagne a été financée en moins d’une heure. Actuellement, le jeu de rôle est épuisé dans sa version physique, bien que l’édition numérique puisse être achetée avec ses extensions dans la boutique en ligne du fabricant.