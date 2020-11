The Falconeer, analyse de cette exclusivité Xbox

La nouvelle génération est là et avec elle vient Le Falconeer, l’un des rares nouveaux titres à avoir atteint une génération qui promet d’être époustouflante. Voyons si ce jeu créé par Tomas Sala pratiquement en solo et édité par Productions filaires voler haut ou pas, ce qui est clair que nous ne pouvons que vous remercier d’avoir choisi l’écosystème Microsoft pour son lancement et cela est à apprécier.

Histoire

Je dois dire qu’il m’a fallu un peu de temps pour entrer dans l’histoire de ce titre, une énorme quantité de texte difficile à assimiler, nous aurions aimé voir cette histoire en mouvement.

Dans The Falconeer nous nous rencontrerons dans un monde appelé Ursee, un endroit dominé dans son plus grand pourcentage par l’océan où de petits îlots peuvent être vus.

Dans ces îlots, nous trouverons les différentes factions qui sont submergées dans les guerres militaires pour contrôler la petite terre qui reste sur la planète.

L’histoire sera divisée en un prologue et plusieurs actes, chaque acte qui nous a plu sera vu d’un point de vue différent.

Nous sommes montés sur The Falconeer pour vivre l’expérience sur Xbox Series X

Chaque faction, comme je le dis, va nous raconter une partie de l’histoire et c’est très cool pour nous, le dommage est que nous n’ayons pas remarqué de changement dans le gameplay ou dans la mécanique du jeu et avec ça ça perd un peu de vigueur à vouloir connaître les tours que vous avez déjà. Je dis qu’il a et très bien.

Gameplay

C’est un jeu d’avion essentiellement avec un bon mélange de RPG, comme je l’ai déjà dit nous devrons effectuer des missions une fois qu’un petit tutoriel sera terminé où ils nous apprendront les principaux contrôles du jeu. Ici, je dois dire que le tutoriel n’est pas assez explicite pour comprendre en quoi consiste The Falconeer.

Le gameplay sera simple, voler et détruire les ennemis, Ce sera la mécanique principale de ce titre qui au début une fois contrôlé notre faucon est assez gratifiant mais que peu à peu il se dilue entrant dans une monotonie inquiétante.

Chaque pilote change dans chaque épisode et ayant des statistiques différentes, nous aurons de légères variations lors de l’entrée en combat.

Les mécanismes de tir sont plutôt cool depuis chaque monture aura son propre armement Et les munitions sont encore assez abondantes au début et en ajoutant qu’on peut les acheter, on peut aussi avoir une surcharge dans les conteneurs qui les transportent et explosent, avec qui se préparent à mourir.

Dans les scénarios, nous trouverons des courants d’air qu’il est fortement recommandé de capturer puisque grâce à eux nous remplirons notre barre d’énergie en plus de faire de la plongée, cela servira à utiliser la vitesse ou les flips vers les côtés pour éviter les tirs ennemis.

Avant les combats, nous pouvons acheter avec de l’argent que nous obtenons surtout en faisant des missions pour amener cela d’un tel point, détruire ou escorter une telle chose, etc. Une fois au point indiqué, ils nous donneront ces pièces pour acheter des potions pour que notre bête gagne en force ou en vitesse entre autres options ou pour acheter de nouvelles armes.

Le Falconeer ne finit pas de m’accrocher Qu’est-ce qui ne va pas?

Je pense que le principal problème que je trouve pour ne pas devenir accro, c’est le manque de variété et le rythme bas du jeu que l’on retrouve lorsque l’on est ralenti après des combats relativement courts et des routes extrêmement répétitives.

Cela me rappelle un peu le début de Sea of ​​Thieves, techniquement le gameplay est très cool mais je le trouve très manquant de contenu ou du moins de variété.

Difficulté et durée

La difficulté au début était assez complexe mais plus à cause d’une mauvaise explication de ce qu’il faut faire à certains moments qu’à cause de la difficulté d’éliminer nos ennemis. À certains moments, notre capitaine nous donnera plusieurs coordonnées consécutives d’intérêt qu’une fois que vous aurez terminé la seconde après être mort et répétée plusieurs fois, vous les aurez oubliées.

La durée dépendra beaucoup de vos compétences en tant que pilote mais encore une fois la monotonie a beaucoup de poids dans cette section et cela nous a coûté plus d’une heure consécutive dans chaque session.

Section technique

Le Falconeer a fière allure, c’est vrai Dans la Xbox Series X où nous effectuons cette analyse ou à partir de la Xbox Series S, nous allons en profiter à 100% atteignant entre 4K / 60fps ou 1080 / 120fps Si votre téléviseur le permet, il est clair que c’est un jeu totalement conçu pour la nouvelle génération. À tel point que les correctifs que Tomas Sala publie en premier atteignent ceux-ci et PC, puis ils atteindront Xbox One X.

Bien qu’il soit vrai qu’étant une carte géante, nous verrons des zones très répétitives, nous ne pouvons pas l’ignorer les tempêtes et les couchers de soleil nous feront profiter de moments visuels mémorables.

La bande son se remplit parfaitement et elle nous a semblé en fonction de ce que nous voyons à l’écran tant dans les moments de voyage que lorsque nous partons au combat et dans les deux cas c’est assez charismatique.

En ce qui concerne son fonctionnement, malgré le fait qu’il soit difficile de mettre la main sur les commandes au début, elles sont assez bien mises en œuvre et après les 30 premières minutes, vous pouvez même paniquer un peu et traverser l’océan ou même vous plonger dans l’eau avec une grande facilité.

Conclusion finale

Peut-être que la conclusion finale est un peu longue, mais je ne veux pas que le sentiment que je n’aime pas le jeu mette des buts dans l’une des sections principales, comme le gameplay. Le jeu est très bien et donne une touche différente à ce genre et surtout n’oublions pas que cette folie a été largement développée par une seule personne. Sans aucun doute, cela a beaucoup de mérite.

Je dois souligner sa section artistique qui a l’air très bien et la bande son qui nous offre des moments de détente et d’action de haute qualité.

Nous pouvons mettre des mais sur The Falconeer, bien sûr que nous pouvons, mais pas à cause d’un mauvais travail qui, dans les conditions d’un autre lancement, passe inaperçu, mais c’est qu’il le fait avec une console de nouvelle génération et comme l’un des seuls jeux de sortie exclusifs avec ce que cela pèse beaucoup et il est inévitable de vouloir voir leur plein potentiel.

Comme je l’ai déjà dit, cela m’a rappelé beaucoup les débuts de Sea Of Thieves, un jeu avec un début très prometteur mais qui avec le passage des minutes est devenu quelque chose de monotone et de dénué de sens car il était excessivement linéaire et manquant de contenu.

Peut-être avec les futures mises à jour de contenu ou avec l’arrivée de plus de personnes qui peuvent apporter des idées à ce formidable projet de Tomas Sala, je peux dire la même chose que je dis maintenant avec Sea of ​​Thieves (pour mon top 3 de la dernière génération).

Pour

Un univers très bien conçu TOMAS SALA en majuscules Très bonne bande son

Contre

Vous tombez dans la monotonie plus tôt que prévu Peu de personnalisation et d’ennemis