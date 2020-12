Un an de plus, le temps est venu de profiter Le gala des Game Awards, la grande cérémonie qui donne de la visibilité au monde du jeu vidéo et remet des prix à ces titres qui ont été de belles surprises cette année, même si leur première était déjà présente il y a des années. Mais bien que les récompenses aient un poids important dans le gala, nous ne pouvons pas oubliez les publicités.

En l’absence d’un E3 cette année et en l’absence d’autres grands événements, de nombreuses entreprises ont attendu ce grand événement pour montrer leurs projets. Pour enseigner un peu plus que ce qui reste à venir. De cette façon, nous avons la possibilité de vous montrer un résumé de toutes les annonces qui ont été diffusées tout au long de la nuit.

Perfect Dark, le nouveau projet de The Initiative

Au cours des derniers mois, de nombreux projets secrets ont été évoqués avec une grande ambition. Parmi ceux-ci figurait le projet de The Initiative, l’un des plus attendus et dont, malgré un bon nombre de rumeurs, le moment est enfin venu de savoir Sombre parfait avec une remorque spectaculaire. Et oui, on peut prévoir que cette histoire de science-fiction est une vraie merveille.

Super Smash Bros.Ultimate présente son nouveau combattant

Les combattants de Super Smash Bros.Ultimate s’améliorent et nous avons maintenant un nouvel ajout passionnant à ce deuxième DLC. Cette fois, il est l’un des ennemis préférés de Final Fantasy VII, Sephirot. Cela vient avec l’intention de dominer les scénarios et sans aucun doute, son style jouable sera l’une des grandes révolutions du titre de combat.

Dragon Age 4 a également son heure de gloire

Alors que la société Bioware avait progressé il y a quelques jours à peine, les joueurs ont le temps d’en apprendre un peu plus sur l’ambitieux projet de l’entreprise. Tout cela grâce à un nouveau Teaser de Dragon Age 4, un projet en cours de développement, mais qui démontre sans aucun doute une grande force.

Le retour de Mass Effect

Bien sûr, BioWare avait de grandes surprises sur ses mains. Et comment pourrait-il en être autrement, a décidé de montrer des nouvelles de l’une de ses licences les plus populaires. Retours d’effet de masse, même si pour le moment il n’a pas de nom et n’a présenté qu’un petit aperçu de ce qui est à venir.

Returnal, la nouvelle exclusivité PS5

L’équipe de Housmarque a annoncé l’arrivée de Retour, le nouveau projet se concentre sur la console de nouvelle génération de Sony. C’est la deuxième grande exclusivité pour la console qui aura sa première le 19 mars et qui nous montrera une histoire de science-fiction qui nous mettra dans la peau d’un explorateur piégé dans un cycle infernal de résurrection sans fin. Tout cela en essayant de sortir d’une planète hostile pleine de dangers.

[[H3:Ghost ‘n Goblins, el mítico juego de Capcom]]

Capcom n’est pas seulement connu pour ses œuvres d’horreur ou de combat, il a également d’énormes succès à venir. L’un d’eux est présenté sous le nom de Ghost ‘n Goblins, une œuvre qui reviendra sous le nom Résurrection de Ghost ‘n Goblins avec une sortie exclusive sur Nintendo Switch le 25 février. Plateformes et action au même endroit.

Capcom Arcade Stadium, un jeu gratuit pour Nintendo Switch

Les surprises pour la console hybride de Capcom n’ont cessé d’arriver, cette fois avec l’annonce de Stade d’arcade de Capcom. C’est un jeu gratuit qui comprendra jusqu’à 32 jeux classiques de la société répartis en trois groupes qui contiendront les différentes années et qui seront également disponibles à partir de février 2021.

Le protocole Callisto, une nouvelle aventure d’horreur

Le créateur de Dead Space a accepté un nouveau défi et a décidé de donner vie à un nouveau projet appelé Le protocole Callisto. C’est un travail dans lequel nous irons sur la lune de Jupiter pour affronter une grande horreur de survie dans laquelle nous devrons nous échapper d’une prison à sécurité maximale. Bien sûr, ce ne sera pas de sitôt puisque sa première devrait arriver en 2022 pour PC et consoles.

Back 4 Blood, le successeur spirituel de Left 4 Dead

Les créateurs de Left 4 Dead, Turtle Rock Studios, sont de retour et l’ont montré en présentant leur nouveau projet. Sous le nom de Retour 4 Sang Une impressionnante aventure d’action coopérative avec des zombies est présentée qui fera sa grande première le 22 juin 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox One. Bien sûr, nous pourrons profiter de son action à partir du 17 juin. Décembre.

It Takes Two, une aventure coopérative imposante

Le créateur de A way out présente son nouveau projet. Sous le nom de Il faut être deux Il arrivera le 26 mars sur PC, Xbox One et PlayStation 4, avec une mise à jour gratuite pour la nouvelle génération. C’est un titre amusant dans lequel collaborer pour surmonter les différents obstacles qui se présentent. Et oui, avec l’avantage qu’avec un seul exemplaire du jeu, deux joueurs peuvent participer.

Crimson Desert, un RPG incroyable

S’inspirant de Black Desert, cet imposant jeu de rôle d’action en ligne avec campagne a été montré dans une bande-annonce complète. Présentant sa jouabilité spectaculaire et toutes ses possibilités, il est présenté comme un jeu de rôle intéressant qui, sans aucun doute, a attiré l’attention de la communauté des joueurs.

Microsoft Flight Simulator confirme son arrivée sur consoles

Même si c’était un plan qui était déjà en tête, finalement le simulateur le plus abouti du moment, Microsoft Flight Simulator, confirme son arrivée sur consoles à l’été prochain. En fait, sa bande-annonce pour confirmer a montré à quel point elle peut être vue sur Xbox Series X et S.

Monster Hunter Rise brille dans une nouvelle bande-annonce

le nouveau de Monster Hunter et l’une des exclusivités Switch n’a pas manqué l’occasion de se montrer avec une nouvelle bande-annonce. En s’assurant qu’il arrivera le 26 mars sur Nintendo Switch, il a montré un peu plus son action et une excellente nouvelle pour les joueurs: nous pourrons profiter d’une belle démo en janvier.

Among Us présente sa nouvelle carte

Il ne pouvait en être autrement. L’indie à succès pour PC et mobiles, Parmi nous, n’a pas manqué l’occasion de montrer sa nouvelle carte lors du gala. Et puisque sa suite a été annulée afin de se concentrer sur l’action de cette œuvre principale, sans aucun doute le résultat est plus qu’impressionnant.

Evil Dead: The Game confirme son arrivée sur PC et consoles

Action et gore sont deux des mots qui définissent bien la saga cinématographique de horreur et humour par Sam Raimi. Pour cette raison, son saut vers les jeux vidéo a été plus que surprenant. De Sabre Interactive et BossTeamGames, nous aurons l’occasion de profiter de ce multijoueur coopératif en 2021, avec une première sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X et S.

[[H3:ARK 2: Dinosaurios y… ¿Vin Diesel?]]

Si nous parlons d’Ark ayant la capacité de nous surprendre de toutes les manières possibles, nous ne mentons pas. L’annonce de sa suite n’a laissé personne indifférent et c’est cela, dans son imposant trailer, en plus de savoir ARCHE 2, nous avons eu l’occasion de voir l’action, la science-fiction, la survie, les dinosaures et Vin Diesel en tant que protagoniste principal.

La collection Yakuza Remastered arrive sur PC et Xbox

On continue avec les grosses surprises, cette fois pour les fans de Yakuza. La saga quittera son exclusivité pour enfin faire le saut sur PC et Xbox One le 28 janvier avec La collection Yakuza Remastered. Mais la surprise ne s’arrête pas là, mais Yakuza 6: The Song of Life fera également sa grande première le 25 mars. Et si vous avez encore besoin de plus d’actualités, le Xbox Game Pass a annoncé l’ajout de nouveaux jeux le 15 décembre, dont l’imposant The Elder Scrolls V: Skyrim.

Disco Elysium: Final Cut confirme son arrivée l’année prochaine

Les jeux indépendants nous ont laissé des propositions impressionnantes. Dans ce cas, Disco Elysium c’est l’une des propositions les plus réussies. Il n’est donc pas étonnant que cet imposant RPG confirme l’arrivée d’une version améliorée qui aura une première sur PS4 et PS5 en mars et qui sera une mise à jour gratuite pour les joueurs qui ont le titre sur PC. Qu’en est-il des joueurs Xbox et Switch? Ceux-ci pourront en profiter dès l’été prochain.

Warhammer 40,000: Darktide montre son action coopérative

Nous continuons avec des propositions pour plus d’un joueur. Cette fois avec le premier gameplay de Warhammer 40,000: Darktide, un jeu d’action coopératif à la première personne situé dans l’univers grimdark de Games Workshop, qui fera sa grande première en 2021 sur PC et Xbox Series X et S.

Super Meat Boy Forever confirme son arrivée très prochainement

Comme nous le disons, les jeux indépendants ont une capacité unique à nous surprendre et l’un d’eux a été Super Meat Boy. Pour cette raison, l’arrivée de sa suite est l’une des nouveautés les plus attendues pour les joueurs et que, heureusement, nous pourrons en profiter à partir du 23 décembre avec sa première exclusive sur Epic Games Store.

[[H3:NieR Replicant ver.1.22474487139… muestra su acción en un nuevo tráiler]]

Le 23 avril sera un moment très important pour les fans de NieR et ils auront la grande première de Réplicant NieR sur PC, Xbox One et PlayStation 4. C’est un remake du premier titre et qui, sans aucun doute, a fière allure dans sa nouvelle bande-annonce.

Evil West, nouveau des créateurs de Shadow Warrior

Nous sommes un peu plus près de la grande finale. Cette fois avec l’échantillon du nouveau projet des créateurs de Shadow Warrior. Situé dans le Far West et avec une grande action, il est présenté Mauvais ouest. Bien sûr, nous ne serons pas de simples cow-boys, mais nous imposerons des chasseurs de vampires. Et la meilleure chose est qu’il peut être joué à la fois en solo et en coopération sur PC et consoles.

Fortnite annonce d’excellentes collaborations

C’était une rumeur qui circulait depuis longtemps et qui a finalement vu sa confirmation lors du gala The Game Awards. Fortnite n’a pas seulement annoncé l’arrivée du Master Chief de la saga Halo, mais il y a une autre surprise pour les fans de zombies. Daryl Dixon et Michonne, personnages de The Walking Dead, arriveront à Fortnite dans cette saison impressionnante.