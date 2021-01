Scott Pilgrim revient sur les consoles

Limited Run Games a annoncé les éditions physiques de Scott Pilgrim c. The World: The Game – Édition complète, qui n’aura qu’une version standard pour PlayStation 4 et Nintendo Switch, sinon il aura également deux éditions supplémentaires remplies d’ajouts. Tous peuvent être réservés pour une période de six semaines à compter du 15 janvier prochain. Cependant, nous vous rappelons que le jeu de beat’em up classique en 2D “moi contre le quartier” sera disponible en version numérique à partir de ce jeudi 15 janvier.

Scott Pilgrim vs The World: The Game – Complete Edition: Classic Edition

Scott Pilgrim c. The World: The Game – Complete Edition: Classic Edition

Livret d’instructions en couleur pour le jeu physique Couverture réversible Boîtier en plastique de luxe avec couvercle réversible Feuille d’autocollants avec équipement de jeu. CD de la bande originale physique avec la musique d’Anamanaguchi. Entrée à The Clash at Demonhead Commemorative Concert World Map

Scott Pilgrim vs The World: The Game – Édition complète: KO! Édition

Scott Pilgrim c. The World: The Game – Édition complète: KO! Édition

Tout le contenu de l’étui de collection à coque rigide Classic Edition Premium avec lumières et son. Étui à rabat Deluxe Classic Edition avec couvercle réversible Guide de couverture rigide CD original d’Anamanaguchi et bande-son de cassette Baguettes en bois pleine grandeur avec Game Gear Trois médiators de guitare Sex Bob-omb Pin en émail Ensemble de cartes à collectionner premium 7 Evil-Exes Deux feuilles d’autocollants avec des arts du jeu.