Outre Netflix et Disney +, les autres marques et institutions mises en avant dans les actualités de cette semaine étaient Banco Azteca et Huawei

En raison de la première de la plate-forme de streaming, ainsi que de certains événements pertinents dans Apple et Honor, le secteur le plus mentionné était la technologie

À l’opposé, la banque et l’alimentation (représentées par Banco Azteca et Subway) étaient les secteurs les moins mentionnés dans la liste

Encore un de Profeco: Concilia achète chez Sears et le consommateur s’interroge maintenant

Jusqu’à la dernière seconde du Good End, l’Agence fédérale de protection des consommateurs (Profeco) devait connaître les marques et leurs promotions. Plus tôt dans la semaine, il a fait les manchettes après que l’institution eut publié une vidéo d’un cas résolu dans un Sears à Zacatecas. Les utilisateurs se sont plaints au corps de ne traiter que les réclamations qui «leur conviennent». Ce qui précède, car il y avait encore des centaines de cas qui n’avaient pas encore eu le temps de s’occuper.

Netflix envoie un message Disney Plus sur Twitter et il y a déjà une réponse du rival

Avec la nouvelle de l’arrivée de Disney + en Amérique latine et au Mexique, l’attention s’est tournée vers les rivaux de la société dans l’industrie du streaming. Cela était particulièrement vrai pour Netflix, toujours leader de l’industrie à la fois dans cette région et à l’échelle mondiale. Mais au lieu d’adopter une stratégie de confrontation, à travers son compte Twitter, la marque a félicité la maison de la souris pour son arrivée. Non seulement cela, mais il lui a même souhaité bonne chance dans ses affaires.

C’est officiel, Huawei vend sa marque Honor pour survivre

Une des rares nouveautés qui n’a rien à voir avec Disney + ou le Good End.Il y a déjà une semaine, la rumeur disait que Huawei pourrait vendre son unité de smartphones Honor. Cette marque est spécialisée dans les appareils à bas prix, dont l’attractivité et les marges bénéficiaires se sont réduites au fil des ans. En début de semaine, la transaction a été confirmée, à travers un communiqué officiel où quelques points supplémentaires sur son avenir ont été détaillés.

Ils volent un camion rempli de produits Apple et la marque sait déjà ce qui va leur arriver

Dans d’autres nouvelles en dehors de Good End et Disney +, la technologie de Tim Cook a été victime d’un crime. En Angleterre, un de ses camions a été volé, plein de produits Apple évalués à plus de cinq millions d’euros. L’entreprise a rapidement utilisé le numéro IMEI afin de désactiver la plupart des appareils, les rendant sans intérêt commercial pour les criminels. Pourtant, cela représente une perte assez considérable pour l’entreprise.

Les utilisateurs avouent que Netflix a embauché Disney Plus et la marque lance une réponse particulière

Pour en revenir à l’une des deux tendances de cette semaine, le leader de l’industrie du streaming n’a pas seulement eu à féliciter la nouvelle venue à son arrivée. Netflix a également été assiégé par des publications où ses propres abonnés ont déclaré avoir acheté un abonnement mensuel Disney +. Cependant, avec la même ligne de réponse que lors de sa première interaction avec son rival, cette marque s’est consacrée à l’envoi de messages de compréhension, encourageant les gens à essayer d’autres choses nouvelles.

Un employé d’Azteca gagne un dépôt de Ricardo Salinas et réagit dans les réseaux

Chaque fois que le propriétaire d’Azteca entre dans le cycle de l’actualité, cela a tendance à être dû à une action controversée qui a gagné le courage de plusieurs consommateurs. Mais cette semaine, c’était quelque chose de très différent. Dans le cadre de sa tombola pour les clients de Banco Azteca, Salinas Pliego a déposé 10 000 pesos à un présentateur de nouvelles de sa chaîne de télévision. Bien que plusieurs aient critiqué le mouvement, la plupart des publications étaient favorables à l’initiative de l’homme d’affaires mexicain.

Telmex prend des centaines de critiques pour Disney Plus: les utilisateurs accusent de publicité trompeuse

Dans le cadre de son arrivée au Mexique, la plateforme de streaming de la maison de la souris a noué une alliance avec le plus grand télécom du pays. Dans un nouveau package, les utilisateurs se sont vu promettre un accès à Disney + à un prix préférentiel le jour de son arrivée en Amérique latine. Mais la réalité est que le nombre de demandes a dépassé Telmex, qui n’a pas pu fournir tous les codes d’accès à temps. Quelque chose qui, bien sûr, a provoqué un grand nombre de plaintes.

Un employé de Subway s’endort en préparant une commande: mauvaises conditions de travail?

Il n’y a rien de tel que de recevoir des nouvelles qu’une entreprise ne fait pas assez pour prendre soin de ses employés. Subway a précisément été victime de cette crise de marque en début de semaine. L’une de ses employées se serait endormie au milieu de son quart de travail, qui a été capturé par les consommateurs des lieux. La publication TikTok est devenue virale, ce qui a permis de générer toute une conversation sur les conditions de vie de ces personnes.

Maribel Guardia achète un Mac Mini, est déçue et dénonce Apple dans les réseaux

C’est généralement une très mauvaise idée de décevoir les influenceurs et artistes les plus populaires d’un pays. Et ils ont suffisamment de compétences en communication pour mettre une marque entière en échec. Maribel Guardia, dans un post Instagram qui n’est plus disponible, s’est plaint à Apple de lui avoir envoyé un Apple Mac Mini 2018. Cependant, les fans de technologie ont rapidement souligné qu’il s’agissait du dernier modèle lancé par la société.

The Good End s’est terminé et ce sont les grosses erreurs qu’il a laissées

Curieusement, l’une des actualités les plus lues de la semaine est une autre compilation d’actualités, des erreurs les plus notables des presque deux semaines du Good End 2020. Parmi les plus notables est la vente de milliers de bouteilles de whisky car Soriana a oublié de mettre un limite à une offre dans les magasins physiques. Ou encore, la découverte de deux étiquettes de produits dans un Chedraui où il semble confirmer que l’entreprise a bel et bien gonflé les prix pour accorder des rabais.