Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour lire les articles les plus pertinents de la semaine sur le marketing, la publicité et les médias. Ce sont des sujets que tous les spécialistes du marketing doivent maîtriser pour commencer une nouvelle semaine avec des informations clés sur le pouls de l’industrie.

El Buen Fin est à quelques jours du départ et le problème historique de la saison semble avoir déjà fait sa première apparition signée Elektra.

Ce problème, comme prévu, est lié à un prix publié à partir de l’application Buen Fin elle-même où un écran LG est proposé à un prix d’achat beaucoup plus bas chez Elektra que dans d’autres points de vente.

Le scénario est complexe et face à une économie mondiale qui sera particulièrement touchée, Burger King a lancé un appel désespéré: il demande à ses consommateurs d’acheter auprès de la concurrence.

Depuis ses réseaux sociaux, la marque a publié une déclaration avec un titre que, sans aucun doute, personne ne peut ignorer: “Commandez chez McDonald’s”.

Après ce gros titre, la marque explique ses raisons en précisant «nous n’aurions jamais pensé demander cela. Comme si nous n’avions jamais pensé encourager les commandes chez KFC, Subway, Domino’s Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John’s, Leon… ou toute autre entreprise alimentaire indépendante, trop nombreuse pour être mentionnée ici »; cependant, la marque reconnaît que nous sommes confrontés à un défi économique sans précédent.

L’événement s’est produit sur Twitter, où un utilisateur s’est plaint au bureau du procureur général après avoir réalisé qu’un téléphone Xiaomi avait un prix de 50000 pesos, un fait qu’il a décrit comme faisant partie d’une pratique présumée d’augmentation des prix pour le Good End, pour offrir un faux sentiment de remise.

«La bonne fin arrive et @liverpoolmexicolo le sait. Attention @ Profeco augmente les prix sur leur page pour faire de super rabais, Rouler sur le sol avec rire ce téléphone portable est d’env. À 2 700 $. Une erreur de doigt serait d’être à 27 000 $ (sic.) “, Cite le message de l’utilisateur

Dans la matinée de ce mercredi, les autorités fédérales et l’initiative privée ont publié les protocoles et les conditions dans lesquels se déroulera la dixième édition du Good End.

Avec ces informations, le thème de l’un des événements promotionnels les plus attendus de l’année a gagné en pertinence; Cependant, tout ne tourne pas autour des mesures annoncées ou de la relance économique que l’initiative promet.

Depuis quelques jours et ces dernières heures, divers utilisateurs des réseaux sociaux dénoncent que, cinq jours avant le début du Good End 2020, certaines marques, apparemment, ont commencé à gonfler leurs prix.

D’Amazon à Liverpool, de nombreuses entreprises sont indiquées, ce qui n’est pas seulement une mauvaise nouvelle pour ces marques.

Costco est confronté à une crise de marque mineure et l’a fait avant que cela ne devienne un problème, en retirant un lait de coco de ses étagères qui est accusé de forcer les singes à travailler.

Le lait de marque Chaokoh de Thaïlande a été dénoncé par PETA pour avoir exploité le travail de singes apparemment utilisés dans la production de lait à partir de ce produit végétal.

Ingrid Newkirk, qui est président de PETA, a assuré qu’aucun acheteur ayant une conscience animale ne peut tolérer des singes enchaînés et traités comme des machines de récolte de noix de coco.

Un tweet a suffi à réaliser la meilleure promotion pour Banco Azteca, une banque appartenant au groupe de sociétés détenu par Ricardo Salinas, qui a annoncé ce matin qu’il allait donner un million de pesos.

La condition qu’il a imposée pour être digne de ce prix est de télécharger l’application Banco Azteca, afin de remporter le prix, sur lequel il a publié un consensus à ses abonnés, afin qu’ils recommandent comment le donner.

Le résultat de leur enquête a été que le prix doit être remis en 100 dépôts de 10 000 pesos.

En raison des restrictions imposées par les Centers for Disease Control (CDC), les compagnies maritimes aux États-Unis doivent répondre aux exigences pour reprendre la mer.

L’une de ces exigences est de faire des croisières d’essai pour vérifier que leurs protocoles de santé sont efficaces contre Covid 19.

Ces croisières pilotes doivent transporter des employés et des bénévoles à bord en tant que passagers.

«Nous effectuerons une série de voyages avec nos employés et nos bénévoles pour tester les protocoles sanitaires et apporter des modifications», a déclaré Sadi Vicki Freed, vice-président senior des ventes de Royal Caribbean.

Le directeur a annoncé que les premières croisières de la société pour 2021 seraient de courts trajets, peut-être à Cabo Coco à Cuba.

Pour les voyages d’essai, la compagnie maritime prévoit d’utiliser ses navires The Mariner et The Navigator of the Seas dans un premier temps. Et vous pouvez être bénévole.

«Nous allons avoir besoin de beaucoup de travail pour redémarrer les opérations. Il est très difficile de suivre les nouvelles recommandations temporaires du CDC », a-t-il commenté.

Bien que toutes ces actions visent à positionner le nouveau service au plus près du consommateur final, la vérité est que maintenant la marque a décidé de faire un geste plus agressif à cet égard, qui a réussi à se faufiler dans les sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux.

Il s’agit de la plateforme «My Disney DNA» qui, dans une sorte de test, permet aux utilisateurs de s’identifier à certains des personnages les plus emblématiques de la famille Disney.

Près de 8 mois après la déclaration de l’urgence sanitaire et le commerce électronique est devenu l’un des principaux canaux d’achat, les problèmes liés aux problèmes d’expédition persistent et maintenant, le cas d’Arath de la Torre avec un achat effectué à Palacio de Hierro a acquis une importance particulière.

Ces dernières heures, l’acteur mexicain a dénoncé depuis son compte Instagram qu’après avoir acheté un iPhone via la boutique en ligne du magasin précité, il avait reçu une boîte vide.

WhatsApp se ferme avec toute l’année. La plate-forme ne confirme généralement pas les fonctions avant de les lancer sur les systèmes d’exploitation Android ou iOS, mais cette fois, elle a officialisé un problème important.

C’est une fonction officielle qui donnerait le ton aux applications de messagerie connues. Les messages WhatsApp s’autodétruiront; En d’autres termes, ce seront des messages éphémères tels que le contenu de Snapchat ou les histoires copiées par Instagram.

Vous pouvez envoyer un message et après 7 jours, supprimez-le automatiquement. Depuis WABetaInfo précédemment partagés même avec des captures d’écran déjà signalées dans les versions d’essai de l’application. Mais aujourd’hui, la société surprend avec l’annonce officielle des nouveaux messages temporaires, détaillant leur fonctionnement et les éléments qui les intégreront.