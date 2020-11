Nous sommes déjà à Halloween et peut-être que vous envisagez de vous habiller et de sortir pour faire la croûte là-bas … car ne vous trompez pas: ce sera exactement ce que vous faites si vous allez faire la fête avec la situation que nous traversons, peu importe où vous êtes . Ne le fais pas. Restez à la maison et profitez d’une bonne série ou d’un bon film, ce qui ce soir est idéal pour ce type de plan.

Un autre plan qui va comme un gant pour La nuit d’Halloween est un jeu Et si il y a quelques jours, nous faisions écho aux soldes d’Halloween sur Steam, où vous pourrez trouver de nombreux titres avec lesquels animer la soirée en conséquence, ce n’est pas le seul magasin avec des réductions auxquelles vous pouvez accéder. s’arrêter, bien que ce soit l’un des plus recommandés.

Et est-ce que si les ventes sur Steam sont appétissantes, vous en trouverez certaines au Humble Store Ils sont tout aussi scandaleux, avec une section de jeux spéciale pour célébrer Halloween dans laquelle il y a un peu de tout et des réductions allant jusqu’à 90%. Il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin c’est vrai; mais il y en a, il y en a.

Et je dis qu’il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin car là vous avez Silent Hill: Homecoming à 90% de réduction, mais il y a aussi FEAR Collection à 80%, Metro Exodus Gold Edition à 66%, la franchise Resident Evil à 50% … et des dizaines plus de jeux à un prix très attractif pour recharger les fournitures pour les prochains mois, des thèmes typiques d’Halloween et bien d’autres.

Rappelez-vous également que le Humble Store a ses avantages, comme celui avec tous les achats que vous effectuez vous contribuez au financement de projets caritatifs les clés pour ajouter les jeux à votre bibliothèque Steam ils sont généralement inclus dans le prix. Dans de nombreux cas, vous pouvez également acheter des jeux sans DRM.

Découvrez les soldes d’Halloween au Humble Store.

Êtes-vous plus dans les jeux indépendants? Ensuite, les ventes Itch.io peuvent vous intéresser, soit en choisissant des jeux individuels, soit en vous procurant le pack qu’ils ont préparé pour Halloween et avec lequel vous économisez près de 90% de ce qu’il vous en coûterait à son prix actuel. Mais restez à l’écart si vous ne vous entendez pas avec l’anglais, qui est toutes des aventures dans cette langue.