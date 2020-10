Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il semble que l’initiative de SNK pour redonner vie à NeoGeo Pocket Color via Nintendo Switch a été un succès et de plus en plus de titres sont ajoutés à sa liste, donnant aux joueurs un morceau de l’histoire de la console. ordinateurs portables, un secteur qui s’apprête à dire adieu à la fin de la 3DS. A cette occasion, et de manière surprenante, la firme japonaise a annoncé l’arrivée de The Last Blade: Beyond the Destiny, un jeu de combat désormais disponible sur la console hybride.

À travers un communiqué de presse et avec la révélation de 2 vidéos, SNK a annoncé le lancement de The Last Blade: Beyond the Destiny, un jeu qui a fait ses débuts pour le NeoGeo Pocket Color en 2000 avec une proposition portable de The Last Blade, un des dernières tentatives de SNK pour maintenir les jeux de combat en vie à la fin des années 1990.

Gardant l’essence de la tranche originale, The Last Blade: Beyond the Destiny a le mode campagne traditionnel, ainsi que le mode d’entraînement et de survie. En outre, il comprend 2 mini-jeux, l’un avec un festival de home run, rappelez-vous que le baseball est un sport très apprécié au Japon, et un autre d’adresse, comme présenté par Yasuyuki Oda, producteur de SNK, ci-dessous:

Lancé sur l’eShop Switch, The Last Blade: Beyond the Destiny rejoint une gamme de jeux classiques déjà présentés par SNK Gals ‘Fighters, Samurai Shodown! 2 et King of Fighters R-2. De cette façon, les titres de la console portable SNK malheureuse ont une seconde chance et la meilleure chose est qu’ils sont disponibles pour les utilisateurs de l’une des consoles les plus réussies de ces dernières années.

