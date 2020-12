Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Cela fait presque 6 mois que l’attendu est arrivé entre nos mains The Last of Us Part II. Cette deuxième partie a réussi à capter l’attention de tout le monde, car elle continuait l’une des histoires les plus grossières et les plus réalistes jamais vues dans les jeux vidéo. Le jeu était un best-seller incontestable et a également provoqué un tollé parmi les critiques spécialisés, bien qu’un grand nombre de joueurs détestent le jeu et l’accusent de mettre en œuvre la «diversité forcée» dans son histoire.

Revenant maintenant au sujet principal, nous pensons tous que Joel et Ellie voleraient le film en tant que duo principalBien que lorsque nous y avons joué, les joueurs se sont rendu compte qu’il y avait un ennemi qui, à travers son histoire, a également réussi à nous captiver, c’est Abby. C’est ce personnage qui est le protagoniste de ce nouveau trailer que Naughty Dog a sorti 6 mois après la première du jeu.

Il se peut que l’entreprise prépare ses multiples nominations dans le Les Game Awards 2020 la semaine prochaine, où il est joué dans 10 catégories différentes. Parmi ceux-ci se trouve la meilleure performance, dans laquelle a été nominé les deux à Ashley Johnson pour son rôle d’Ellie ainsi que Laura Bailey elle-même pour avoir joué Abby.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord