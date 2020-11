Le travail du studio californien balaie la 38e édition de ce gala, basé sur les votes des fans.

Hier matin, la 38e édition du Récompenses Golden Joystick, l’un des plus anciens galas de l’industrie du jeu vidéo, basé sur votes des joueurs. Et, à première vue, les fans étaient clairs sur leur jeu préféré pour tout gagner cette année. Le dernier d’entre nous 2 remporte le prix pour Jeu de l’année dans le Golden Joystick, accompagné de quatre autres récompenses dans diverses catégories.

The Last of Us 2 remporte cinq prix lors de ce galaLa liste officielle des gagnants des Golden Joystick Awards, disponible via Gamesradar +, répertorie le jeu Naughty Dog comme gagnant de cinq catégories spécifiques. En plus du prix du jeu de l’année, The Last of Us 2 remporte également le prix pour Meilleur récit, Meilleur design visuel, Meilleur audio et Meilleur jeu PlayStation. Cependant, A échoué obtenir le prix pour Choix des critiques.

Hadès remporte le prix de la critique professionnelleUn prix choisi par critique professionnelle dans l’industrie, qui honore Hadès comme le meilleur jeu de cette année. Au-delà de votre aventure, Le chien méchant a également remporté le prix pour Étude de l’année, malgré les controverses passées autour du crunch en studio. Dans cette catégorie, il a concouru contre des studios tels que Respawn, Sucker Punch, Media Molecule, Paradox Studios, Mediatonic, Infinity Ward ou Jeux Supergiant, ce dernier responsable du Hadès susmentionné.

Ensuite, nous vous montrons tous les gagnants du Golden Joystick Awards 2020, dans chacune des catégories de ce gala. Mais avant tout, n’hésitez pas à revoir les nominés pour The Game Awards 2020, et si vous ne l’avez pas encore joué, voici notre analyse de The Last of Us 2. Maintenant, voici les gagnants:

Gagnants des Golden Joystick Awards 2020

Meilleur récit: Le dernier d’entre nous 2

Meilleur jeu multijoueur: Fall Guys: Knockout ultime

Meilleur design visuel: Le dernier d’entre nous 2

Meilleure extension: No Man’s Sky: Origines

Jeu mobile de l’année: Le voyage du constructeur Lego

Meilleur audio: Le dernier d’entre nous 2

Meilleur jeu indépendant: Enfers

On joue toujours: Minecraft

Étude de l’année: Le chien méchant

Jeu e-sport de l’année: Call of Duty: Guerre moderne

Meilleur nouveau streamer / hôte: iamBrandon

Meilleur jeu familial: Fall Guys: Knockout ultime

Meilleure communauté de jeu: Minecraft

Meilleur interprète: Sandra Saad (Kamala Khan – Avengers de Marvel)

Surprise de l’année: Innersloth (parmi nous)

Contribution en vedette: L’industrie du jeu

Jeu PC de l’année: Échouement mortel

Meilleur matériel de jeu: Nvidia GeForce RTX 3080

Jeu PlayStation de l’année: Le dernier d’entre nous 2

Jeu Xbox de l’année: Ori et la volonté des feux follets

Jeu Nintendo de l’année: Animal Crossing: Nouveaux horizons

Jeu le plus désiré: Dieu de la guerre: Ragnarok

Choix des critiques: Enfers

Jeu de l’année: Le dernier d’entre nous 2

