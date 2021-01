Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

The Last of Us Part II est probablement l’une des meilleures sorties de jeux vidéo de cette année. Tout était clair avec le nombre de récompenses remportées lors de la dernière récompense du Les Game Awards. Laura Bailey, l’actrice qui a donné vie à Abby dans le titre, est également l’un de ses points forts et y a reçu le prix de la meilleure performance.

Malheureusement, Bailey s’est maintenant ouverte sur la haine qu’elle a reçue pour son rôle antagoniste dans le jeu. “Je savais que j’allais recevoir de la haine. Je n’avais pas anticipé jusqu’à quel niveau”, a-t-elle commenté dans une interview avec GameInformer. L’actrice a également assuré que le personnage est l’un des plus difficiles et complexes qu’elle ait dû interpréter, notamment parce que son amie, Ashley Johnson, elle jouait le rôle principal d’Ellie.

D’un autre côté, il affirme également que les fuites survenues avant la première n’ont pas beaucoup aidé son personnage et pense que les gens détestaient Abby avant même de connaître l’histoire du jeu. Même si le jeu en général a également attiré beaucoup de haine au début pour certains thèmes.

