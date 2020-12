Cela fait 6 mois depuis la première de The Last of Us Part II sur PS4, la suite de ce titre d’action post-apocalyptique de Naughty Dog que les fans ont tant aimé pour la crudité de son intrigue et la puissance de son scénario. Il y a quelques minutes, PlayStation Espagne a publié une bande-annonce sur sa chaîne YouTube axée sur le personnage surprenant nommé Abby.

L’histoire d’Abby

Lorsque le jeu a été mis en vente en juin, Abby n’était qu’un ennemi de plus pour nous., un rival que nous savions devoir affronter à un moment donné de l’aventure; mais tous les yeux étaient rivés sur Joel et Ellie, le duo leader du premier jeu et dont on pensait qu’il reprendrait tout le poids du scénario. Le cours des événements nous a montré qu’Abby avait aussi ses choses à raconter dans l’histoire de The Last of Us Part II et cette nouvelle bande-annonce l’accompagne dans son voyage émotionnel.

Dans cette pièce audiovisuelle émouvante, il nous offre une vision élargie de l’histoire de The Last of Us Part II et, en outre, se concentre sur le voyage émotionnel qu’Abby vit tout au long de l’intrigue, au fur et à mesure qu’elle progresse, se croise et se heurte. avec Ellie, l’autre personnage principal du titre. Dans cette bande-annonce, les joueurs pourront explorer les origines d’Abby, les événements qui ont conduit à sa quête de vengeance et les répercussions dévastatrices qui en découlent.ainsi que le gameplay unique du personnage et comment son entraînement, son équipement et ses compétences contrastent avec ceux d’Ellie.

Nombre de nominations

The Last of Us Part II est nominé dans 10 catégories différentes au prochain gala The Game Awards 2020: Jeu de l’année, Meilleure réalisation, Meilleur récit, Meilleure direction artistique, Meilleure bande sonore, Meilleur design audio, Meilleure performance (à la fois l’actrice Ashley Johnson pour son rôle d’Ellie et Laura Bailey pour son portrait d’Abby) et Meilleur jeu d’action / aventure. Ce gala de remise des prix aura lieu le 10 décembre.

▪ Date de sortie: 19/06/2020