Malgré la controverse à laquelle il a été confronté à l’époque, The Last of Us. La partie II a continué d’être reconnue dans diverses récompenses liées aux jeux vidéo et de nombreux sites spécialisés ont décerné à Naughty Dog le titre de jeu de l’année. Eh bien, la séquence positive selon laquelle les expériences exclusives de la PS4 ne s’arrêtent pas et il a été récemment révélé qu’elle avait battu un record établi par la National Academy of Video Game Trade Reviewers.

The Last of Us: Part II a vaincu la haine et continue de recevoir la reconnaissance

Par le biais d’une publication sur son site officiel, la National Academy of Video Game Trade Reviewers, une organisation indépendante à but non lucratif composée de 1200 électeurs des médias et de 12000 abonnés, a révélé les nominations pour ses prix Best of 2020. , une édition qui célèbre également les 20 ans de cette tranche qui reconnaît l’art, la technologie et la production de jeux vidéo.

Eh bien, parmi toutes ses catégories, le titre qui s’est démarqué est The Last of Us: Part II car il compte 24 nominations, un nombre record qui explique les résultats obtenus par Naughty Dog avec ses travaux les plus récents et qui laisse derrière lui toute controverse qui s’est formé autour de lui. Cet épisode a également apporté de bonnes nouvelles pour PlayStation, car Ghost of Tsushima est également un jeu qui se distingue par ses 21 nominations.

Evidemment, The Last of Us: Part II est en compétition dans la catégorie la plus importante, Jeu de l’année, et là il affrontera de grands titres de 2020:

Animal Crossing: New Horizons Assassin’s Creed Valhalla Call of Duty: Black Ops Guerre froide Genshin Impact Ghost of Tsushima The Last of Us Part II

The Last of Us Part II est disponible sur PS4 et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations associées, ainsi que notre critique écrite.

