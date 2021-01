Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que 2020 n’ait pas été l’une des meilleures années pour de nombreuses personnes à travers le monde, l’industrie du jeu vidéo a connu le meilleur de son histoire et cela s’est amélioré avec le lancement de jeux très importants. Comme chaque année, diverses cérémonies sont organisées pour récompenser les meilleurs titres. L’un des plus importants, les DICE Awards auront lieu très prochainement et aujourd’hui la liste des nominés vient d’être dévoilée, menée par 2 exclusivités de PlayStation 4.

Comme chaque année, l’Académie des Arts et Sciences Interactives (AIAS) organisera ses récompenses, qui cette année sera la 24e édition. Le titre qui retient le plus l’attention à cette occasion est The Last of Us: Part II, qui se positionne comme le favori de la cérémonie avec un total de 11 nominations dans 10 catégories.

«Félicitations, les chiens!» Le co-président et écrivain du studio Neil Druckmann a tendrement exprimé aux employés de Naughty Dog en apprenant la nouvelle. “Être nominé par d’autres développeurs est un grand honneur.”

Trouver: Les 5 meilleurs jeux que vous pouvez obtenir dans l’AppGallery de Huawei.

Félicitations, les chiens! Être nominé par d’autres développeurs de jeux est un véritable honneur. 🙏🏼 https://t.co/Nj0G3AVBgH – Dr Uckmann (@Neil_Druckmann) 26 janvier 2021

Ghost of Tsushima a également remporté les nominations

Un autre titre qui s’annonce également comme l’un des plus récompensés est Ghost of Tsushima, qui a réussi à recevoir 10 nominations. Sans aucun doute, la surprise est Hadès car étant un titre indépendant, il a réussi à obtenir 8 nominations, et Marvel’s Spider-Man continue: Miles Morales, Ori and the Will of the Wisps et Half-Life: Alyx avec 5, Kentucky Route Zero: Édition TV avec 4, Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart Live: Home Circuit, Dreams et Final Fantasy VII Remake avec 3.

Comme lors des cérémonies précédentes, la sélection a été faite par des membres du conseil d’administration et des membres appartenant à des entreprises ou des studios de jeux vidéo, tels que Nintendo, Microsoft, Sony, Epic Games, Ninja Theory, entre autres. Cela dit, comme le souligne Druckmann, les 57 jeux nominés ont été choisis par des membres de l’industrie du développement. Vous pouvez voir une liste complète des finalistes sur cette page.

Les membres de l’AIAS pourront voter à partir d’aujourd’hui, 26 janvier, et la cérémonie de remise des prix aura lieu pratiquement le 8 avril à une heure à définir.

Nous vous laissons la liste ci-dessous.

Dans le cas où vous l’avez manqué: The Last of Us: Part II est devenu le jeu le plus récompensé de toute l’histoire.

MEILLEUR JEU DE L’ANNÉE

Animal Crossing: New Horizons Final Fantasy 7 Remake Ghost of Tsushima Hades The Last of Us: Partie 2

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE EN ANIMATION

Final Fantasy 7 Remake The Last of Us: Part 2 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ori et la volonté des Wisps Spiritfarer

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE EN DIRECTION ARTISTIQUE

Ghost of Tsushima Hades The Last of Us: Part II Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ori et la volonté des feux follets

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE DES PERSONNAGES

Assassin’s Creed: Valhalla – Eivor Varinsdottir Hades – Zagreus The Last of Us: Part 2 – Abby The Last of Us: Part 2 – Ellie Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Miles Morales

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE EN COMPOSITION MUSICALE

Fantôme charognard de Tsushima Little Orpheus Ori et la volonté des feux follets The Pathless

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE DANS LA CONCEPTION AUDIO

Dreams Ghost of Tsushima The Last of Us: Part 2 Ori et la volonté des feux follets Sackboy: une grande aventure

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE DANS L’HISTOIRE

13 Sentinelles: Aegis Rim Ghost of Tsushima Hades Kentucky Route Zero: TV Edition The Last of Us: Part 2

RÉALISATION TECHNIQUE EXCEPTIONNELLE

Dreams Ghost of Tsushima The Last of Us: Part 2 Mario Kart Live Microsoft Flight Simulator

MEILLEUR JEU D’ACTION

Doom Eternal Hades Half-Life: Spider-Man d’Alyx Marvel: Miles Morales Nioh 2

MEILLEUR JEU D’AVENTURE

Assassin’s Creed: Valhalla Ghost of Tsushima Kentucky Route Zero: TV Edition The Last of Us: Part 2 Ori and the Will of the Wisps

MEILLEUR JEU DE FAMILLE

Animal Crossing: New Horizons Astro’s Playroom Dreams Fall Guys: Ultimate Knockout Sackboy: Une grande aventure

MEILLEUR JEU DE COMBAT

EA Sports UFC 4 Granblue Fantasy contre Mortal Kombat 11 Ultimate Them’s Fightin ‘Herds

MEILLEUR JEU DE COURSE

DIRT 5 F1 2020 Mario Kart en direct

MEILLEUR JEU DE RÔLE

Cyberpunk 2077 Final Fantasy 7 Remake Persona 5 Royal Wasteland 3 Yakuza: Comme un dragon

MEILLEUR JEU DE SPORT

FIFA 21 MLB The Show 20 NBA 2K21 PGA TOUR 2K21 Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

MEILLEUR JEU DE STRATÉGIE | SIMULATION

Crusader Kings 3 Desperadoes 3 Microsoft Flight Simulator Monster Train Per Aspera

RÉALISATION TECHNIQUE DE LA RÉALITÉ IMMERSIVE

Half-Life: Alyx Mario Kart Live Museum of Other Realities Paper Beast Tempest

MEILLEUR JEU DE RÉALITÉ IMMERSIVE

Down the Rabbit Hole Half-Life: Alyx Paper Beast The Room VR: A Dark Matter The Walking Dead: Saints & Sinners

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE DU JEU INDÉPENDANT

Coffee Talk Hades s’il est trouvé… Kentucky Route Zero: TV Edition Noita

MEILLEUR JEU PORTABLE

HoloVista Legends of Runeterra Little Orpheus Song of Bloom au sud du cercle

MEILLEUR JEU EN LIGNE

Animal Crossing: New Horizons Call of Duty: Black Ops – Cold War Fall Guys: Ultimate Knockout Ghost of Tsushima Tetris Effect: Connecté

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE DANS LA CONCEPTION DE JEUX

Ghost of Tsushima Hades Half-Life: Alyx The Last of Us: Part 2 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE EN DIRECTION DU JEU

Ghost of Tsushima Hades Half-Life: Alyx Kentucky Route Zero: TV Edition The Last of Us: Partie 2

Que pensez-vous de ces nominations? Êtes-vous d’accord avec la liste? Dites le nous dans les commentaires.

The Last of Us: Part II est disponible exclusivement sur PlayStation 4 et peut également être joué sur PlayStation 5 grâce à la rétrocompatibilité. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous visitez son dossier ou si vous consultez notre avis écrit.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2