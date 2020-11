Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La cérémonie de Les Golden Joystick Awards Elle a eu sa 38e édition le 24 novembre, cette livraison récompense les jeux vidéo les plus remarquables de l’année sur la base du vote du public, qui a pu voter dans le confort de son foyer. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez manqué la cérémonie, nous vous apportons ici une liste de tous les gagnants qui ont ramené le joystick doré à la maison.

Cette année, il y avait un favori clair et c’était Le dernier d’entre nous partie ll, un titre qui a remporté un total de 6 prix, dont le prix le plus convoité de la cérémonie: Meilleur jeu de l’année.

Dernier point mais non le moindre, le prix du jeu ultime de l’année que vous avez choisi: The Last of Us Part 2! Une fois de plus, applaudissons les équipes de @Naughty_Dog et @PlayStation pour leurs victoires massives aux #goldenjoysticks de cette année pic.twitter.com/g0B0tXSA3v – Joysticks dorés (@GoldenJoysticks) 24 novembre 2020

Les autres titres qui ont remporté plus d’un prix sont Hades, qui a remporté le meilleur jeu indépendant et le meilleur jeu selon les critiques, et Fall Guys, qui a remporté les prix du meilleur jeu familial et du meilleur jeu multijoueur.

Voici la liste complète des gagnants:

– Meilleur récit – Le dernier d’entre nous 2

– Meilleur jeu multijoueur – Fall Guys

– Meilleur design visuel – Le dernier d’entre nous 2

– Meilleure extension – No Man’s Sky: Origins

– Jeu mobile de l’année – Lego Builder’s Journey

– Meilleur audio – The Last of Us 2

– Meilleur jeu indépendant – Hadès

– Meilleur jeu récurrent – Minecraft

– Étude de l’année – Naughty Dog

– Jeu e-sport de l’année – Call of Duty: Modern Warfare

– Meilleur nouveau streamer – iamBrandon

– Meilleur jeu familial – Fall Guys

– Meilleure communauté de jeux vidéo – Minecraft

– Meilleure performance – Sandra Saad (Kamala Khan)

– Prix de l’innovation – Innersloth (parmi nous)

– Contribution incroyable – L’industrie du jeu

– Jeu PC de l’année – Death Stranding

– Meilleur matériel de jeu – NVIDIA GeForce RTX 3080

– Jeu PlayStation de l’année – The Last of Us 2

– Jeu Xbox de l’année – Ori and the Will of the Wisps

– Jeu Nintendo de l’année – Animal Crossing: New Horizons

– Jeu le plus recherché – God of War: Ragnarok

– Choix des critiques – Hadès

– Jeu ultime de l’année – The Last of Us 2

