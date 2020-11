Il y a quelque temps, nous avons présenté le concept de Lightning Network et ses principales alternatives. Eh bien, dans ce cas, nous voulons mener une analyse plus approfondie sur ce que l’on appelle réseaux éclair, surtout compte tenu de son importance dans le monde des crypto-monnaies.

Le fait est que, lorsque nous sommes dans une entreprise en croissance, l’une des premières choses que nous nous demandons est «comment pouvons-nous évoluer sans casser le modèle, en préservant l’essence et la qualité de ce que nous faisons?

Inutile de dire que c’est une question récurrente dans le domaine des Bitcoins qui, comme on le sait, entend se développer presque quotidiennement. Ensuite, des questions se posent sur la façon dont la blockchain Bitcoins peut gérer de plus en plus d’utilisateurs, à des vitesses plus efficaces, sans affecter les résultats.

Et s’il existe des idées telles que des taux de transaction lents ou des frais élevés, qui empêchent tout le monde de se vider directement sur Bitcoins, il y a aussi un autre élément à considérer: le Lightning Network.

Le contexte actuel du Bitcoin

À l’heure actuelle, si le réseau Bitcoin doit un jour rivaliser avec les systèmes de paiement existants, il doit être plus rapide. Par exemple, les gens de Visa se vantent de pouvoir traiter jusqu’à 24 000 transactions par seconde, bien que la moyenne habituelle ne soit que d’un cinquième. Pour sa part, la compensation de la blockchain Bitcoin ne prend en charge que quatre à sept transactions par seconde, un nombre beaucoup plus petit.

Et quelle en est la raison? Pour que des blocs soient ajoutés à la blockchain, toutes les transactions de ce bloc doivent être validées. Bien que la validation des mineurs soit la clé de la nature décentralisée et sécurisée de Bitcoin, cela signifie que les transactions ne sont pas instantanées. Et cela représente une restriction, évidemment.

En d’autres termes, dans les environnements Bitcoin, les transactions de toutes les parties prenantes attendent en ligne pour être validées sur la blockchain, ce qui prend du temps. Et à cela, il faut ajouter que les utilisateurs peuvent inciter les mineurs à valider d’abord leurs transactions en leur proposant de payer des frais plus élevés.

A ce stade, beaucoup commencent à se demander s’il est vraiment nécessaire d’enregistrer et de valider chaque transaction sur la blockchain, même lorsqu’il s’agit de petits échanges avec des connaissances.

Le rôle du Lightning Network

Lorsque nous parlons du Lightning Network dans ces domaines, nous ne parlons pas d’un fork, d’une blockchain séparée ou d’une nouvelle devise. Nous faisons essentiellement référence à une deuxième couche du réseau Bitcoin qui permet des transactions rapides, à très faible coût et de personne à personne via un canal Lightning.

De manière générale, cela fonctionne de cette façon: deux amis ou connaissances qui échangent généralement des Bitcoins, acceptent d’ouvrir un portefeuille Lightning pour leurs transactions, en partant des validations habituelles.

Ce portefeuille appartiendrait aux deux, mettant en place un «portefeuille multi-signature». Lors de son ouverture, chacun des participants mettra un montant qui est conservé comme solde dans le portefeuille. Peut-être un ou deux Bitcoins chacun. De même, dans ce portefeuille, tous les mouvements ou transactions sont envisagés, afin de les revoir ultérieurement. Il ne passe pas par la chaîne des blocs, et aucune validation ou vérification n’est nécessaire pour chacun d’eux.

Une fois le portefeuille fermé, les transactions seront publiées sur la blockchain.

En reproduisant cette situation et en générant pour chaque utilisateur un portefeuille Lightning avec une personne et un autre portefeuille Lightning avec une autre, en multipliant, ce que l’on appelle un réseau ou un hub est produit.

Et dans le cas où l’un des membres du portefeuille Lightning en trompe un autre, en publiant ces résultats sur le réseau Bitcoin, il sera facile de démontrer que l’accord n’est pas celui qui avait été convenu.

En revanche, si vous souhaitez participer à un réseau de ce type, vous devez configurer un nœud Lightning, qui est un logiciel gratuit qui s’exécute sur votre ordinateur ou téléphone et vous permet d’ouvrir et de fermer des canaux.

Quelles situations cette technologie résout-elle?

On constate alors que ces réseaux Lightning résolvent l’un des principaux problèmes qui affectent les Bitcoins: l’évolutivité, permettant aux transactions d’être effectuées en dehors de la blockchain.

Les transactions peuvent désormais se faire instantanément, avec des frais extrêmement abordables. Cela donne à la crypto-monnaie la plus célèbre du monde une autre utilisabilité et des fonctions, sans affecter sa décentralisation.

Mais, pour les spécialistes, l’une des principales raisons pour lesquelles le Lightning Network continuera à se développer dans les années à venir est qu’il nous permet de faire des microtransactions, même pour quelques centimes par dollar. Parfois, nous n’aurons pas besoin de plus que cet argent, assez pour acheter des programmes ou souscrire à des services de consommation quotidienne.

En vérifiant ces transferts en une seule fois à une date ultérieure, cela permettra aux choses de se dérouler beaucoup plus facilement et rapidement. Et tout cela, sans perdre de vue le fait que l’Internet des objets se présente également comme une plate-forme qui aide au développement de transactions minimales ne nécessitant pas d’intervention humaine.

Dans tous les cas, et bien que le Lightning Network en soit encore à son utilisation initiale, il offre une solution à de nombreuses complications que Bitcoin avait jusqu’à présent. Son adoption dans les prochaines années pourrait dépendre du fait que Bitcoin devienne, enfin, une monnaie à usage quotidien.

