Il s’agit du troisième jeu proposé par Epic Games, après Cities: Skylines et Oddworld: New ‘n’ Tasty.

Comme vous le savez sûrement déjà, Jeux épiques célèbre Noël avec style et c’est donner sur Epic Games Store, votre boutique PC, un jeu tous les jours. Vous avez seulement 24 heures pour réclamer chaque titre, il faut donc être vigilant. Les jeux vidéo changent tous les jours à 17h00. et nous savons déjà lequel joue aujourd’hui, après avoir d’abord donné Cities: Skylines et ensuite Oddworld: New and Tasty.

The Long Dark est le jeu d’aujourd’hui, le 19 décembre, et sera disponible pour réclamer complètement gratuit Jusqu’à demain 20 décembre à 16 h 59 Vous devez vous rendre dans la boutique, chercher le jeu et cliquer sur “Obtenir”, bien que ce lien vous mènera directement. A ce moment, et après avoir effectué l’achat de 0 euros, le titre sera ajouté à votre bibliothèque pour toujours et vous pouvez le télécharger et le lire quand vous le souhaitez.

Développé par Studio Hinterland, ce jeu est une aventure d’horreur de survie à la première personne, dans laquelle nous devons essayer de survivre dans un territoire froid et inhospitalier, contrôle la faim, la température corporelle et la fatigue. Le titre est engagé dans l’exploration et a été lancé dans un format épisodique, avec un total de cinq chapitres qui racontent leur histoire.

Il y a encore douze jours de cela promotion incroyable des créateurs de Fortnite et nous sommes convaincus qu’il y aura des jeux de tous types et goûts. The Long Dark a fait la une des journaux en mars de cette année parce que Nvidia a publié le jeu sur GeForce Now sans le consentement du studio, les incitant à montrer publiquement leur colère, bien qu’actuellement est à nouveau disponible Sur la plateforme jeu en nuage.

