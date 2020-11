Il y a quelque chose dans ce plan fixe avec lequel ça commence “Le passager” (2×02), le nouvel épisode de la série The Mandalorian (Jon Favreau, 2019) présenté en première sur Disney Plus, qui respire le réalisme environnemental. En tant qu’âme occidentale claire, au cas où il ne nous serait pas évident qu’elle est au cœur de cette affaire galactique dans tous les chapitres précédents, et ce qui se passe ensuite, une scène satisfaisante d’assaut et de confrontation, parvient à tendre les muscles de nos spectateurs. bronzé en mille aventures du septième art, et finit par nous faire rire. Vous ne pouvez pas demander beaucoup plus pour commencer.

Voici plusieurs occasions d’apprécier le travail animatronique classique de Star Wars Et, en raison de son apparence palpable et agréablement physique, qui s’éloigne résolument des images numériques détaillées qui remplissent l’industrie hollywoodienne, il est parfait pour allier crédibilité dans ce que nous contemplons et, en même temps, cette foutue piqûre qui nous pique dans le nostalgie d’une manière perdue de faire les choses à l’époque de la première trilogie Star Wars. Une approche très cohérente à ce stade de la saga mature imaginée par George Lucas après plus de quatre décennies, dans laquelle la nouveauté converge avec les racines de la tradition.

Et quelque chose que les trois trilogies Skywalker ont prodigué, ce sont les séquences sur les voyages dans l’espace, avec des poursuites et des batailles, mais dans The Mandalorian, elles n’ont pas perdu précisément cela jusqu’à présent. Pour cette raison, ils se sentent très opportuns et très agréables de voir les circonstances auxquelles sont confrontés Din Djarin (Pedro Pascal), Baby Yoda et la société médiatrice “The Passenger”, en une séquence de vol visuellement spectaculaire aux conséquences imprévues. Et il nous dérange un peu le comportement de la petite oreille longue lors de la balade cahoteuse sur le Razor Crest.

Quelle frayeur ils nous donnent, en revanche, quand nous entendons une voix familière que nous ne nous attendions nullement à entendre à nouveau. Et ce qui nous arrive peu de temps après, une attaque monstrueuse massive qui nous rappelle certains détails de la saga Alien (Ridley Scott, 1979) ou les moments les plus angoissants du long-métrage King Kong (Peter Jackson, 2005), nous stresse et nous C’est tellement horrible que se pencher en arrière pour profiter du Mandalorien comme un simple passe-temps confortable est complètement impossible ici. Et que diable il est apprécié qu’ils nous causent ces frissons.

Et nous ne sommes pas les seuls à ne pas être habitués aux séquences de ce calibre, du moins dans cette série Disney Plus: “The Passenger” a été réalisé par l’Américain Peyton Reed, dans la filmographie duquel on ne trouve rien de similaire. Son goût pour la bande dessinée est évident à partir des épisodes qu’il a réalisés dans d’autres fictions sur petit écran comme l’animation Retour vers le futur (Bob Gale et Robert Zemeckis, 1991-1993), The Weird Al Show (Al Yankovic, 1997-1998) ), Upright Citizens Brigade (Matt Besser, Amy Poehler, Ian Robert et Matt Walsh, 1998-2000), Grosse Pointe (Darren Star, 2000-2001) ou New Girl (Elizabeth Meriwether, 2011-2018).

De plus, il a également signé les comédies A por todos (2000), Abajo el amor (2003), Separados (2006) et Say yes (2008), sans oublier qu’il est l’autre cinéaste avec James Gunn (Guardians of the Galaxy ) et Taika Waititi (Thor: Ragnarok) qui a apporté le ton humoristique à l’univers cinématographique Marvel avec Ant-Man (2015) et Ant-Man and the Wasp (2018). Ainsi, en effet, un chapitre comme celui-ci du Mandalorien, avec son horreur arachnide, est en dehors de sa juridiction habituelle. À part ça Il propose une situation qui se poursuivra dans les épisodes suivants et, compte tenu de ce que nous avons vu, nous n’avons aucune idée de où cela nous mènera.

