Avoir l’opportunité d’ajouter un film ou une série télévisée à une saga cinématographique de l’ampleur de Star Wars, qui a également sa propre mythologie, met à la disposition des cinéastes une multitude d’arguments et de références possibles pour enrichir l’histoire qu’ils décident de raconter . C’est ce qui se passe, bien sûr, avec The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019), et cela a été montré une nouvelle fois pendant l’épisode «The Marshal» (2×01), déjà dans Disney Plus et avec lequel, en revanche, ils ont réussi à faire exploser nos têtes en quelques instants avec les implications les plus surprenantes.

Grâce à The Mandalorian, on comprend un moment de A New Hope et son explication dans la dramatisation radiophonique du film produit en 1981

Din Djarin (Pedro Pascal), notre chasseur de primes préféré de cette galaxie lointaine, est d’accord avec Cobb Vanth (Timothy Olyphant), le shérif de Mos Pelgo, pour l’aider se débarrasser du gigantesque dragon krayt qui menace la survie du peuple en échange du fait qu’il remet l’armure mandalorienne qu’il porte, qu’il a obtenue après un troc avec les Jawas et sur laquelle tous deux ignorent qu’elle appartenait à Boba Fett lui-même (Temuera Morrison). Et cette intrigue sur le monstre redoutable explique une scène que nous avions oubliée de Star Wars: Un nouvel espoir (George Lucas, 1977).

Obi-Wan Kenobi: “J’imitais le cri de chasse d’un dragon krayt. Leur imagination a fait le reste et ils se sont dépêchés”

Pendant cela, Obi Wan Kenobi (Alec Guinness) arrête le problème dans lequel un imprudent Luke Skywalker (Mark Hamill) s’est engagé en suivant R2-D2 dans le Jundland Wastes: parvient à effrayer les bandits Tusken ou Sand Dwellers imitant “le cri de chasse d’un dragon krayt”, comme il l’explique dans la dramatisation radiophonique du film produit en 1981, avec l’entière collaboration de George Lucas lui-même, pour National Public Radio. «Leur imagination a fait le reste et ils se sont dépêchés», conclut Obi-Wan. Et maintenant, grâce au chapitre 2xo1 du Mandalorien, nous pouvons comprendre que les habitants des sables ont fui dans la terreur quand ils l’ont entendu.