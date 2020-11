«The Mandalorian» est l’un des grands succès de l’année: la série Mandalorian accompagnée de «baby Yoda». Google voulait tirer encore plus de cette série créer une application de réalité augmentée basée sur “ The Mandalorian ”, pour offrir une expérience qui tourne autour d’elle.

Pour le moment, l’application est limitée à quelques modèles Android, mais Google explique que petit à petit elle atteindra plus. On va te dire comment fonctionne l’application et ce que vous trouverez lorsque vous l’installez, car il est toujours curieux de voir ce que Google réalise avec la réalité augmentée.

L’application ‘Mandalorian’ arrive dans la réalité augmentée de Google

L’expérience AR “ The Mandalorian ” est le nom de la nouvelle application Google, disponible à la fois pour les nouveaux Google Pixel 4a 5G et 5, ainsi que pour une autre liste de mobiles 5G. Google dit qu’il a déjà montré des dinosaures et toutes sortes d’animaux et de personnages en réalité augmentée, souhaitant maintenant offrir aux mobiles 5G une expérience de “ The Mandalorian ”.

L’application vous permettra de recréer des scènes de la série en réalité augmentée: vous revivrez la première saison de ‘The Mandalorian’ depuis votre téléphone

Cette application a été développée en collaboration avec Disney et Lucasfilm, pour créer modèles et animations hyper-détaillés aussi réalistes que possible. En utilisant la plate-forme ARCore de Google, ils ont créé des scènes qui interagissent avec notre environnement et y répondent. Grâce à la caméra du téléphone, nous pouvons voir Mando au milieu de notre maison, dans la rue ou partout où nous voulons.

L’application est basée sur les scènes de la première saison de “ The Mandalorian ”, nous verrons donc Mando effectuer des actions de cette saison et … oui, nous pouvons également voir le “ garçon ” pendant que nous revivons les scènes. Pour le moment, c’est la liste des mobiles compatibles, qui sera élargi à l’avenir.

Google Pixel 4a 5G Google Pixel 5 LG G9 LG Velvet LG K92 LG V60 ThinQ LG Wing Motorola Edge + Motorola One 5G Motorola Razr 5G OnePlus 7 Pro OnePlus 7T Pro OnePlus 8 OnePlus 8 Pro OnePlus 8T OPPO Trouver X2 OPPO Reno 3 Samsung Galaxy A51 5G Samsung Galaxy Note 10 5G Samsung Galaxy Note 20+ 5G Samsung Galaxy S10 5G Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20 / S20 + 5G Samsung Galaxy Z Flip Sharp Aquos Zero 5G Sony Xperia 1 II Xiaomi Mi 10 Lite Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro

L’expérience mandalorienne AR

