Parler de The Mandalorian et Fortnite, c’est aussi évoquer deux phénomènes de l’industrie du divertissement aujourd’hui. A plusieurs reprises on a vu comment battle royale, le jeu vidéo le plus populaire pour la troisième année consécutive, s’associe à des franchises d’autres secteurs pour maintenir l’intérêt de sa communauté de joueurs millionnaires. Cela ressemble donc au titre d’Epic Games maintenant s’associera à la série à succès Disney Plus.

Selon une fuite récente, Le Mandalorien jouera dans le prochain événement spécial Fortnite. Il s’avère que quelques images promotionnelles du jeu ont récemment été divulguées dans lesquelles nous pouvons voir Mando et Baby Yoda. Le premier, évidemment, serait une peau pour votre personnage. Pour le moment, nous ne savons pas si Epic le vendra séparément ou si vous pouvez l’obtenir en complétant certains défis, comme cela s’est produit avec les objets cosmétiques des événements précédents.

Nouvel «abonnement Fortnite Crew» à venir! pic.twitter.com/4HOoId6a8I – VastBlast – Fortnite Leaks (@VastBlastt) 24 novembre 2020

#TheMandalorian and The Child arriverait à Fortnite pic.twitter.com/XF3QlDzJl4 – cosmique (@cosmic_marvel) 24 novembre 2020

Si le matériau filtré est réel, ce Ce ne serait pas la première fois que Fortnite et Star Wars signent une collaboration. Il y a un an, Star Wars: The Rise of Skywalker a atterri dans la bataille royale avec des skins, des défis et même un spectacle visuel qui pour beaucoup était spectaculaire. Et c’est étonnamment qu’une confrontation a éclaté entre le Millennium Falcon, les destroyers impériaux et les TIE Fighters. Le ciel sur la carte est devenu un champ de bataille avec la musique de John Williams en arrière-plan.

Beaucoup d’entre nous s’attendraient à ce que The Mandalorian ait un événement similaire, cependant, nous devons être patients et attendre la proposition que Disney et Epic ont préparée. Bien sûr, personne ne peut nier que Le skin Mando pourrait devenir l’un des objets les plus recherchés de Fortnite dans les semaines suivantes. De plus, il sera intéressant de voir comment un personnage bien-aimé comme Baby Yoda s’intégrera dans la bataille royale. Va-t-il nous suivre partout dans sa capsule?

