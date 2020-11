Din Djarin a une mission claire dans la deuxième saison de The Mandalorian: amener le garçon avec “son espèce”, ce qui implique un voyage à travers l’univers connu et apparemment sous le contrôle de la République. Avec bon sens, le mandalorien suppose que s’il est peu probable qu’il rencontre l’une des races biologiques de la créature, si je peux trouver le jedi qu’ils ont rencontré et ils ont été conduits pendant un temps considérable par Maître Yoda.

Mais après la purge effectuée par Dark Vador et Palpatine, le nombre de guerriers sensibles à la force a suffisamment diminué pour que leur simple présence soit une rareté. Din Djarin a donc un voyage devant lui pour peut-être la première tentative – et infructueuse – de Luke Skywalker de retrouver l’ordre. Ou même, un endroit beaucoup plus intéressant qui vous emmènerait directement dans l’univers d’une autre des séries les plus célèbres de la saga Intergalactic: Le commandement pourrait trouver Ezra Bridger de Star Wars Rebels.

Comme la bande-annonce finale de la saison l’a clairement indiqué: Le sens pratique vif de Mando l’a conduit à une conclusion fondamentale. Le moyen le plus simple de trouver un Jedi est de passer par d’autres Mandaloriens, avec lesquels sa tribu s’est battue pendant des siècles et qui pourraient sans aucun doute avoir beaucoup plus d’indices que lui sur la localisation des Jedi. Et cela nous amène directement aux personnages de The Clone Wars and Rebels. Dans le troisième chapitre, comme prévu, l’extraordinaire Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) a fait son apparition triomphante – jamais mieux utilisé la phrase – qui relie The Mandalorian à une grande partie de l’univers animé de la franchise.

Pour donner un peu de contexte: la dernière fois que nous avons entendu Bo-Katan, elle tenait le sabre noir et est devenue la règle – provisoire – de Mandalore. Comme vous vous en souvenez, le chef des Night Owls et un membre éminent du Death Watch, a joué un rôle de premier plan dans la confrontation contre l’Empire, aussi que pendant la guerre des clones, la sœur de Bo-Katan, Satine Kryze, a régné en tant que duchesse de Mandalore, ce qui a rendu son règne plus ou moins légitime.

Bien sûr, si vous vous souvenez des derniers chapitres de la première saison de The Mandalorian, vous savez déjà que le Darksaber est désormais entre les mains du maléfique Moff Gideon (Giancarlo Esposito), qui doit fournir une trame de fond considérable à l’apparition de Bo-Katan. .

De plus, de manière prévisible et après avoir empêché Mando et El Niño de subir une mort ignominieuse en haute mer, Bo-Katan est devenu le véhicule qui emmènera Mando au bon endroit pour trouver un Jedi ou au moins suffisamment d’informations. sur le particulier. Ahsoka Tano (Rosario Dawson), Padawan du regretté Anakin Skywalker et qui pouvait non seulement avoir toutes les informations nécessaires sur les Jedi, mais aider Mando avec quelque chose de plus important: que faire avec El Niño, transformé en un objet contesté – et par l’obscurité motifs – d’un bon nombre de personnages de la série.

Et c’est à ce moment-là que tous les fils se croisent: comme vous vous en souvenez peut-être, la finale de la série Rebels faisait la chronique d’Ahsoka rejoignant la mandalorienne Sabine Wren dans une quête pour trouver le Jedi Ezra Bridger disparu. La dernière fois que quelqu’un l’a vu (en dehors d’un enregistrement), c’est quand il a disparu dans un endroit inconnu de la galaxie avec Thrawn, ce qui bien sûr, cela rend la recherche désespérée et très probablement urgente.

Alors maintenant, avec l’apparition de Bo-Katan, l’arrivée possible d’Ahsoka et la mission auto-imposée de Mando de trouver un Jedi à qui il peut livrer en toute sécurité Baby Yoda, ils se dirigent tous au même endroit et dans la même mission.

Tous les chemins mènent aux Jedi

Lucasfilm

Le sort et le sort d’Ezra Bridger est sans aucun doute l’un des plus grands mystères de l’univers Star Wars à cette époque et aussi le point d’union de deux de ses histoires les plus importantes. La quête de Mando pour laisser Baby Yoda avec un Jedi pourrait enfin donner aux fans les réponses qu’ils recherchent sur Ezra et compléter le scénario des Rebels de manière satisfaisante.

Et le faire d’une manière qui aurait d’énormes ramifications à la fois pour les personnages et pour la franchise, ce qui pourrait également ouvrir toutes sortes de possibilités lorsqu’il s’agit de fusionner les histoires des lignes de la saga intergalactique.

Si la théorie ci-dessus est vraie – et c’est probablement le cas – The Mandalorian relierait toute son histoire à la fois à Rebels et The Clone Wars, deux séries animées remplies d’une foule de personnages extraordinaires qui pourraient soutenir le discours de l’action en direct phare de Disney Plus. Avec Dave Filoni – créateur des deux émissions – étant l’un des producteurs de The Mandalorian, La possibilité que ces connexions soient très élevées et en fait, elles ont déjà commencé à se produire.

Et que pourrait-il arriver à la mission de Mando de livrer le garçon à un Jedi? Le simple fait de l’existence d’une autre créature sensible à la force pourrait donner à Ezra l’opportunité de continuer la grande tradition Jedi consistant à entraîner son propre Padawan, de la même manière qu’il a été formé par Kanan Jarrus.

Et son élève – qui a “à peine” cinquante ans “pourrait vivre encore 850 ans, ce qui pourrait être le lien entre The Mandalorian et tout ce qui se passera dans le futur de la saga et de la franchise de maintenant. Une idée similaire rend l’importance de la série d’action en direct de la chaîne de plus en plus importante et même, est venu pour avoir une connexion directe avec le Skywalker.

Et ce n’est pas comme si le Mandalorien devait se précipiter pour trouver Ezra. Les saisons de huit épisodes de la série, y compris de nombreuses aventures indépendantes, signifient que vous pouvez prendre votre temps et même rejoindre la recherche d’Ezra, inachevée et qui pourrait littéralement conduire de l’autre côté du bord extérieur.

La deuxième saison pourrait se concentrer sur ce Mando trouvez les personnes dont vous avez besoin pour commencer votre quête Jedi. Cela pourrait être la meilleure partie de cette théorie. Nous voulons rencontrer Ezra Bridger autant que ses amis. Et le spectacle pourrait enfin le ramener et nous donner une clôture, ce qui pourrait être peut-être le dispositif le plus brillant pour soutenir le récit de The Mandalorian, en tant que complot solide et adulte qui ouvre la porte à une autre dimension de Star Wars.

L’article «The Mandalorian» et «Star Wars: Rebels»: le point d’union entre les deux histoires est beaucoup plus évident qu’il n’y paraît a été publié dans Explica.co.