Le mandalorien est partout. Un homme solitaire essayant de survivre aux dépouilles de sa civilisation et traverse un empire en ruines. Elle doit également faire face à un territoire hostile et potentiellement dangereux dans lequel l’attendent toutes sortes d’ennemis. Mais il ne voyage pas seul: il porte un enfant apparemment inoffensif, qu’il essaie de protéger des menaces que les deux peuvent subir.

Non, ce n’est pas le synopsis du succès le plus récent de la franchise Star Wars et de la série emblème Disney Plus: en fait Nous vous expliquons le principe central du manga ’76 Lone Wolf and Cubpar Kazuo Koike. L’une des histoires les plus emblématiques du genre et c’est l’influence la plus directe – et la plus évidente – sur l’intrigue mandalorienne. Le même showrunner Jon Favreau a déclaré à plusieurs reprises que le ton du manga ainsi que la relation entre les personnages est en fait l’inspiration définitive du lien entre le mandalorien et son petit protégé.

Un long voyage en solo

L’histoire de Lone Wolf and Cub créée par Kazuo Koike et illustrée par Goseki Kojima a été publiée pour la première fois dans le magazine Weekly Manga Action à la fin des années 1970. Il s’agit d’un drame traditionnel japonais, basé sur une analyse des valeurs japonaises et de leur perception du bien et du mal comme formes d’honneur.

Le manga raconte l’histoire du bourreau du shogun Ogami Ittō, qui après le meurtre de sa femme par un clan local Il est contraint de devenir un tueur à gages et souffre de la honte de perdre son intégrité et son courage dans un combat tenace pour sa survie. En tant que guerrier disgracié, Ogami a la possibilité de se suicider rituellement et, à tout le moins, de retrouver sa dignité dans la mort. Mais le rite inclut son fils Daigorō. Rongé par la culpabilité, Ogami donne au bébé le choix entre une arme traditionnelle – et donc la mort – ou un jouet d’enfant.

Le bébé choisit ce dernier, alors son père suppose que le destin lui dit de percer le mystère entourant le meurtre de sa femme, de se venger et également de protéger son fils. Le tout au milieu d’une étonnante quête de vengeance, de justice et de rédemption.

En gros, c’est la même histoire que The Mandalorian dans laquelle Mando se retrouve exilé – comme la plupart des Mandaloriens – de sa planète natale et doit se battre pour survivre, au milieu d’un voyage à travers les confins de la galaxie, dans le que les restes de l’Empire mourant prolifèrent encore. Une histoire comme l’autre analysent le pouvoir des convictions morales de ses personnages – malgré la perte de leur identité – et bien sûr, de leur relation avec le petit enfant dont ils ont la charge.

Dans le manga, Ogami n’est pas particulièrement paternel envers le petit Daigorō, de la même manière que Mando assume toujours davantage l’enfant comme victime d’une situation qui les surpasse les deux, en tant que petit protégé dont il doit s’occuper à partir d’une sorte de relation affective. Cependant, de la même manière que dans le manga de Kazuo Koike, il est probable que la relation entre les deux évolue vers un véritable lien qui implique une question de nature morale et éthique pour le mandalorien.

Métal et sabres laser

Lone Wolf and Cub a été publié dans les années 1970, ce qui coïnciderait son apparition dans la culture pop avec l’arrivée de Star Wars sur grand écran.

Bien sûr, il s’agit plus d’une curiosité chronologique que d’un autre type, ce qui pourrait cependant expliquer la décision de Jon Favreau d’utiliser l’histoire comme référence pour la première série d’action en direct de la franchise intergalactique. La raison? Toute la saga imaginée par George Lucas entretient une relation forte avec la culture japonaise et surtout, la perception de l’honneur, de la valeur et du pouvoir dans la culture japonaise.

Lucas lui-même a été très ouvert dans la manière dont divers récits japonais traditionnels et contemporains ont influencé son travail. Des archétypes fantastiques de The Hidden Fortress (1958) d’Akira Kurosawa, dont le réalisateur a repris plusieurs des idées principales de la trilogie originale De Star Wars aux histoires de samouraïs de loups solitaires en quête de rédemption comme celle de Kazuo Koike, la culture japonaise et la conception du pouvoir spirituel et moral ont été d’une importance considérable pour comprendre l’arrière-plan de Star Wars.

Plus récemment, Jon Favreau a commenté qu’il envisageait le code d’honneur mandalorien de la même manière qu’il est décrit dans Zatoichi (2003) de Takeshi Kitano, dans lequel le sens de la puissance intérieure et les décisions morales sont d’une importance énorme dans le développement de l’argument.

Un tour passionnant

La série originale Lone Wolf and Cub a duré six ans et a connu un tel succès au Japon que deux ans seulement après ses débuts, trois longs métrages basés sur la série sont sortis. Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance (1972) de Kenji Misumi présentait Tomisaburo Wakayama dans le rôle d’Ogami. Le film émerveillé par sa façon de raconter les mêmes circonstances du manga avec un accent particulier sur le drame, sans tomber dans les tremblements ni même sermons éthiques sur la performance violente de son personnage principal.

Misumi a fait de l’histoire principale la première d’une série qui comprend Lone Wolf et Cub: Baby Cart on the River Styx et Lone Wolf and Cub: Baby Cart to Hades, tous deux sortis en 1972. Les trois films suivent les sinistres aventures du ronin errant et de son fils alors qu’ils affrontent la vie sur les sentiers battus du Japon de l’ère Edo. Au final, la saga se composerait de six films qui, au même titre que la bande dessinée, sont très inhabituel dans le monde des guerriers japonais: Il y a un engagement considérable avec les actes sanglants, la violence et le drame malgré la présence d’un jeune enfant comme protagoniste principal.

Comme le manga, les films sont un mélange d’action d’époque classique avec un peu de drame familial sincère, alors qu’Ogami essaie de trouver une place dans le monde pour lui et son fils. Malgré le fait que de temps en temps, le père doit décapiter et assassiner ses adversaires de la manière la plus variée et la plus cruelle.

Avec une saison et pour l’instant, deux chapitres en remorque, il est clair que la prémisse de The Mandalorian suit le même rythme que le manga traditionnel japonais, même si Favreau n’a toujours pas décidé de donner un coup d’œil à la relation de Mando avec le petit Baby Yoda. plus émouvant qu’il ne l’a été jusqu’à présent.

Cependant, il est plus que probable que notre héros a dû faire face à quelques dilemmes d’un poids considérable, maintenant que la décision de remettre le bébé à ses semblables – ou du moins aux soins des Jedi – les conduira à affronter toutes sortes d’ennemis et enfin, une révélation finale d’une importance considérable.

Mando pourrait-il découvrir que sa relation avec le garçon est plus que celle d’un protecteur et qu’à la fin, il finira par ressentir une véritable affection pour sa jeune pupille? Il ne reste plus qu’à attendre le reste des chapitres pour savoir où – et ses conséquences – l’intrigue nous mène.