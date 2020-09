La deuxième saison de Le mandalorien C’est juste au coin de la rue et Disney a voulu nous le rappeler avec la publication de la bande-annonce que vous pouvez voir sur ces lignes.

A cette occasion, en plus, nous n’aurons pas à attendre l’arrivée de Disney + dans ces parties pour profiter de la série, comme cela s’est produit l’année dernière, puisque la plateforme de vidéo à la demande du géant américain du divertissement fonctionne déjà dans presque toute l’Europe avec une totale normalité. . Être à partir du 30 octobre prochain, en à peine un mois et demi, lorsque le nouveau The Mandalorian sortira, à raison d’un chapitre par semaine.

Vous n’aimez pas Star Wars? Je te comprends. La trilogie originale est un classique quelque peu surfait, mais néanmoins un classique; le second est une suite déroutante et quelque peu médiocre, mais surtout divertissante; et le dernier est un non-sens complet dont seule la facture technique est sauvegardée. Cependant, c’est là que The Mandalorian fait les choses correctement, car vous n’avez pas besoin d’être un fan de la franchise pour comprendre.

Avec un Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos), entouré d’un casting de premier ordre, The Mandalorian raconte une histoire simple d’une manière aventureuse -il y a des chapitres qui rappellent Stargate et des choses similaires- et avec une esthétique occidentale que tout le monde peut aborder sans craindre de se faire pilonner la tête avec de la politique-fiction, des drames familiaux, des midichlorians et d’autres accessoires de remplissage; bien qu’il ait également son cadre dans la grande guerre des étoiles.

Si vous n’avez pas encore vu la première saison, profitez-en pour le faire avant la sortie de la deuxième, car The Mandalorian était l’une des surprises de l’année et d’après ce que la bande-annonce laisse entendre, il répète le chemin de base dont ils n’auraient jamais dû partir grandes sorties de films: les amusement sans prétention. Mérite de Jon Favreau (Iron Man, The Lion King), tout est à dire … Et pourquoi le nier, aussi du «garçon», mieux connu sous le nom de Baby Yoda (😃).