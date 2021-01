Si on parle des lancements le plus important de cette 2021, nous avons clair certains jeux que nous attendons sans aucun doute. Et dans cette liste impressionnante, nous ne pouvons pas perdre de vue The Medium. C’est une proposition amusante qui combinera parfaitement terreur et énigmes dans un monde divisé en deux parties, ce sera donc un défi pour les joueurs.

La meilleure chose est que ce ne sera pas seulement un défi jouable, comme ses développeurs l’ont décrit dans sa dernière vidéo quotidienne sur le jeu. En fait, ils ont parlé et défini les doubles phases dans lesquelles ils clarifient qu’il y aura deux réalités et comment cela a été un défi lors de la direction de la section artistique. Après tout, les deux mondes seront connectés au même instant.

Les deux phases obligeront les joueurs à alterner entre les deux points, quelque chose qu’ils devaient réaliser au moment de développer l’idée. De cette manière, ils ont réalisé un style artistique différent de ce qui est habituellement le développement d’un jeu vidéo. Une idée qui fait de cette proposition quelque chose de totalement nouveau pour les joueurs et même les développeurs.

Bien entendu, nous vous rappelons que The Medium sera disponible sur PC et Xbox Series X à partir du 28 janvier. C’est une proposition qui sera non seulement divertissante, mais représente une révolution complète pour les joueurs, le tout dans une proposition qui trouvera l’équilibre parfait entre tension et habileté lors de la résolution des énigmes qui sauveront la vie de notre personnage .