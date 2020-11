Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Une fois de plus, le tableau de classement des jeux en Australie attire l’attention du monde entier. Ce qui se passe, c’est que maintenant ils ont refusé la classification à The Medium, le nouveau jeu d’horreur pour Xbox et PC.

Comme le rapporte Kotaku Australia, le tableau d’évaluation des jeux en Australie a nié avoir accordé une note à The Medium. Cela peut être vérifié sur le site officiel du gouvernement et il peut être confirmé qu’il s’agit du jeu, puisque Bloober Team est répertorié comme son développeur et son distributeur.

Il est important de noter que, pour le moment, on ne sait pas quelle est la raison pour laquelle les autorités ont refusé la classification à The Medium. C’est une situation que l’on voit généralement avec des jeux qui se réfèrent à des sujets liés au sexe ou à la consommation de drogue. Cependant, on pense qu’ils sont absents de la production de Bloober Team.

La décision pourrait affecter la première de The Medium

Il est à noter que The Medium ne pourra pas faire ses débuts en Australie tant que cette situation n’est pas résolue. En effet, les jeux doivent être classés pour être distribués et vendus dans ce pays.

C’est pourquoi Bloober Team travaille déjà sur cette situation et fait le nécessaire pour que The Medium soit classé. Rappelons que d’autres jeux ont connu une situation similaire, mais au final ils finissent par sortir en Australie sans trop de problèmes.

Le support arrive le 10 décembre sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.