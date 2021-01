The Medium est l’un des jeux qui garantira le plus d’heures de terreur depuis son lancement. Après tout, cela nous présente une action jamais vue auparavant dans laquelle notre personnage devra parcourir le monde à partir de deux perspectives différentes dans lesquelles l’action et la terreur seront pleinement assurées. C’est donc le moment idéal pour en savoir un peu plus sur cette proposition.

Si vous ne savez pas grand chose sur L’action Medium, c’est le moment idéal. Après tout, nous avons une proposition dans laquelle nous devrons découvrir les mystères qui entourent notre personnage. Donc, avec l’intention de présenter sa grande action dans une bande-annonce de gameplay étendue, avec 14 minutes au cours desquelles la protagoniste montrera comment elle peut être dans des plans bidimensionnels en même temps.

Comme on peut le voir dans le gameplay, les joueurs peuvent contrôler les deux en temps réel à l’aide du joystick gauche. A partir de là, la dynamique et tout dépendra de notre capacité à surmonter divers obstacles. Bien que nous puissions déjà prévoir que ce sera non seulement passionnant, mais vraiment frappant de voir comment le travail peut avancer.

Bien sûr, il faudra attendre un peu plus longtemps pour voir de première main l’action de The Medium, une œuvre qui sera Disponible le 28 janvier sur PC et Xbox Series X et S. Une proposition vraiment frappante dans laquelle les joueurs auront toutes les options pour profiter d’une histoire pleine de terreur, d’action et, bien sûr, de grands mystères qui attendent votre réponse.