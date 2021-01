Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

The Medium est sans aucun doute l’une des sorties les plus attendues cette année pour la Xbox Series X et la Xbox Series S.Le titre d’horreur de Bloober Team sera présenté plus tard ce mois-ci et sera également disponible pour les joueurs sur PC.

Jusqu’à présent, nous avons vu plusieurs bandes-annonces et un gameplay du titre, où son monde sinistre et ses mécanismes innovants de double réalité sont révélés, une fonctionnalité qui vous permettra de rendre 2 mondes en temps réel.

Bloober Team sait que de nombreux joueurs attendent leur projet, ils ont donc décidé de sortir un gameplay complet de 14 minutes. La bande-annonce montre plus en détail comment le gameplay de The Medium fonctionnera.

Le Medium a fière allure dans son nouveau gameplay

Bloober Team a révélé que l’histoire de The Medium nous mènera dans un hôtel abandonné dans lequel, apparemment, des esprits de toutes sortes hantent. Comme son nom l’indique, le jeu nous permettra de jouer le rôle d’un médium, qui pourra explorer le monde réel et le monde spirituel.

Le protagoniste devra découvrir le mystère de l’hôtel et de ses sinistres habitants en utilisant ses capacités spéciales. Sur son chemin, il affrontera Maw, un monstre né à la suite d’une grande tragédie.

Le nouveau gameplay nous montre quelques sections de l’endroit sombre et la mécanique de la double réalité en action. Il y aura des sections où les joueurs n’auront accès qu’au monde des esprits, mais il y aura des moments où ils devront résoudre des énigmes en voyageant entre les dimensions.

Bloober Team avait précédemment révélé que Dual Reality serait présent dans un tiers du jeu, qui devrait durer entre 8 et 10 heures. Nous ne vous en dirons pas plus et nous vous laissons le gameplay ci-dessous:

«Plongez-vous dans une histoire mature et moralement ambiguë, dans laquelle rien n’est ce qu’il paraît et où tout a une face cachée. Vous vous mettez dans la peau d’un médium et vous verrez, entendrez et expérimenterez plus de choses que d’autres, et à chaque nouvelle perspective vous changerez votre perception de ce qui s’est passé au Niwa Resort », explique la description du titre.

The Medium fera ses débuts le 28 janvier sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Vous trouverez ici plus d’informations sur lui.