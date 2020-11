Tout ne doit pas être Miles Morales, Le credo de l’assassin ou les titres du soi-disant “AAA«Les jeux les plus innovants proviennent souvent de développeurs indépendants. Alors quand nos nouveaux amis de Calmar géant Ils sont venus nous demander si nous voulions revoir leur nouveau jeu, nous avons bien sûr dit que nous l’avions fait.

Le sans chemin C'est leur dernier titre et la vérité est que c'est un grand changement de rythme et de saveur de tous les jeux qui sortent pour fermer et ouvrir la génération.

De nombreux joueurs qui ont essayé le premier titre du studio indépendant Calmar géant, ABZU, ils ont trouvé une expérience incroyable en profitant d’un système de jeu original et intuitif.

Bien qu’il s’agisse d’un titre avec des graphismes simples – qui rappellent ceux de Mulaka – et des éléments comme Zelda: Breath of the Wild ou Genshin Impact, The Pathless est un jeu qui, d’une certaine manière, ne ressemble à aucun autre.

Une histoire irrésistiblement subtile

Cette merveilleuse odyssée nous emmène dans un monde profondément beau, consumé par une malédiction qui a contaminé certaines des créatures qui l’ont habité paisiblement et qui a également attiré des gardiens qui doivent être vaincus. En fait, ce sont les seuls ennemis du jeu.

Notre protagoniste est une experte dans l’utilisation de l’arc et des flèches, des artefacts qu’elle n’utilise pas comme arme, mais les utilise plutôt pour se déplacer.

L’une des touches les plus particulières de cette odyssée est le transfert de notre archer, capable de courir et de glisser de manière vraiment fluide et simple à travers les étapes.

Vous devez maintenir l’énergie stockée dans le compteur, qui s’accompagne du lancement de flèches, tandis que vous devez frapper quelques icônes à travers les scénarios, une tâche simple mais assez divertissante et qui demande des compétences.

Le déplacement est très relaxant alors que nous traversons les coins de ce monde. C’est sans aucun doute la prémisse de ce titre et ce qui nous emmène la plupart du temps, mais il a été bien soutenu par d’autres éléments, comme la résolution d’énigmes. Evidemment, ils ne sont ni les plus variés, ni les plus originaux (activation des interrupteurs, interaction avec les objets, etc.), mais ils ajoutent du fun au jeu et ne rompent généralement pas non plus avec la dynamique globale de l’aventure.

Aventure minimaliste

Un aspect qui ressort est que le jeu n’est pas basé sur la mise à mort, c’est plutôt une invitation à observer l’existence dans laquelle les animaux ne sont pas seulement les gardiens de l’ordre du monde, mais aussi les dieux créateurs de la vie.

Tout au long de notre voyage, nous sommes accompagnés d’un aigle. Ce compagnon élargit considérablement l’éventail des actions qui peuvent être effectuées pendant le jeu, du transport d’objets, à l’atteinte de zones très hautes des décors ou au vol plané sur de longues distances. Et précisément cette dernière capacité est une autre des clés du jeu, puisqu’elle nous permet de profiter des paysages.

Ps4 et Ps5: un saut graphique incroyable

The Pathless ne se vante pas d’un graphique tentaculaire comme celui vu dans les blockbusters d’entreprises de plusieurs millions de dollars. Son pari est pour un art design qui ne se soucie pas du réalisme, pour une palette de couleurs basée sur des accents, et pour des effets visuels et lumineux frappants et stylisés qui surprennent. Un délice visuel.

Nous jouons sur les deux consoles et tandis que le Ps4 Donnant une esthétique solide et précise au jeu, la Ps5 fait vibrer le jeu dans une série infinie de couleurs, les nuances profitant de chaque élément et frottant au visage le dévouement qu’elles mettent dans le jeu. Digne de cette nouvelle génération.

La musique reste sobre et sans prendre de risques, parfois elle est capable de toucher des fibres sensibles malgré le fait que l’implication avec le protagoniste est en réalité minime.

Peut-être que l’aspect négatif est qu’il manque parfois de dynamisme malgré le fait qu’il faut tirer des flèches à tout moment pour se déplacer rapidement.

Le sans chemin est un jeu qui se regarde et inoubliable. Cela vaut la peine de le vivre.

Texte de Alberto Rosales pour APPUYEZ SUR LE BOUTON.