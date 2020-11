Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Au bout du Mondiaux 2020 de League of Legends nous pourrions voir une nouvelle cinématique de Jeux anti-émeute dans lequel une nouvelle aventure est présentée pour nos personnages (cette fois sur RPG et consoles). Nous pouvons voir comment Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri et Pyke ils se lancent dans un voyage vers les îles de l’Ombre pour affronter un nouvel ennemi mystérieux qui, d’après ce que dit la vidéo, semble être celui Roi en ruine.

Cette cinématique devait présenter le nouveau RPG dérivé de League of Legends cela arrivera pour les consoles, bien que maintenant grâce aux conspirateurs de toujours que l’on puisse trouver dans Reddit, on sait que le personnage du Ruined King correspond parfaitement à la description qu’un Rioter a donnée il y a quelque temps du nouveau champion. “Un nouveau personnage de combattant de la jungle romantique, qui brisera les cœurs et prendra le contrôle de votre esprit au début de l’année prochaine,” afin que nous puissions nous réjouir de voir le Roi en ruine venir au MOBA aussi.

Utilisateur Reddit sans nom. a trouvé que la bague qu’il a postée Émeute en septembre, pour parler de la nouvelle jungle, elle a le même dessin que l’épée du Roi en ruine dans la nouvelle cinématique.

Anneau de référence à la prochaine jungle de League of Legends

L’épée du Roi Ruiné dans la vidéo

Ce serait un excellent ajout à la réserve de champions car ce serait le propriétaire du Épée du roi en ruine, l’un des éléments les plus anciens et les plus emblématiques de tout le MOBA. Le RPG de League of Legends qui introduira le roi en ruine arrivera début 2021, mais le prochain JG est prévu pour cette année, afin que nous puissions le voir dans le Rift plus tôt que dans le nouveau jeu vidéo.

