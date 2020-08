En ces heures, le première bande-annonce pour LEGO Star Wars: La saga Skywalker. Le titre a été annoncé il y a plus d’un an, mais depuis, il a été perdu de vue, du moins jusqu’à présent.

Le jeu est développé par les garçons de Jeux TT et publié par Jeux Warner Bros. promet des heures et des heures de plaisir dans la «galaxie lointaine, lointaine». L’histoire se déroulera tout au long de la Star Wars e couvrira les neuf films de la « Skywalker Saga ».

Selon la tradition, l’histoire sera accompagnée de l’humour classique auquel les jeux LEGO nous ont habitués. Ils n’échoueront pas des aventures fidèles aux versions cinématographiques mais aussi beaucoup d’exploration pour trouver tous les secrets cachés dans le jeu. De plus, il sera possible de personnaliser les personnages pour créer un Jedi ou Sith extrêmement drôle mais tout aussi puissant.

La remorque pour LEGO Star Wars: La saga Skywalker peut être vu sur la chaîne YouTube officielle de LEGO.

LEGO Star Wars: La saga Skywalker apparaît enfin



La vidéo vous permet également de connaître la date de sortie du jeu. LEGO Star Wars: La saga Skywalker sortira sur les tablettes au printemps 2021. Le titre sera disponible pour toutes les principales consoles. Xbox One et PlayStation 4 sont inclus, mais également les consoles Xbox Series X et PlayStation 5. La prise en charge de Nintendo Switch ne manque pas.

Les développeurs ont également pensé à une édition Deluxe qui en plus de contenir le jeu complet peut également compter sur le « Pack de collection de personnages ». Il s’agit d’une extension qui comprend six personnages d’autres films et séries télévisées Star Wars. Aussi, en achetant la version physique de l’édition Deluxe Il y a aussi une figurine à collectionner de Luke Skywalker.