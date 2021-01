Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Pour ceux d’entre nous qui suivons la communauté des joueurs depuis quelques années maintenant, le nom Jarod Nandin est une légende. Dans la BlizzCon 2013 Ce héros a décidé de se moquer de tous les préjugés envers les joueurs PC et a réalisé un cosplay du «joueur WoW» apparu dans un chapitre de Parc du Sud.

Son entrée phénoménale:

Nous savons tous simplement en regardant la photographie de quel caractère il s’agit. Dans ce chapitre “Fais l’amour, pas Warcraft”, de la populaire série animée, ils se moquaient des joueurs de World of Warcraft avec ce stéréotype. Jarod est apparu à cet événement de Tempête De Neige réalisation de ce que nous appelons “le meilleur cosplay WoW jamais réalisé”.

Malheureusement maintenant Jarod Nandin est mort aux États-Unis des suites du fichu COVID. Un début terrible pour tous les joueurs en 2021. Jarod aurait été infecté il y a quelques semaines et n’aurait pas pu gagner cette bataille contre le virus. La nouvelle était connue à travers différents groupes de Blizzard et World of Warcraft.

Maintenant, un groupe de followers, d’amis et de joueurs collectent des fonds dans le GoFundMe suivant pour faire un mémorial à Jarod et pour que sa mère, qui vivait avec lui et qui était son gagne-pain, ne manque jamais d’argent.

«Aujourd’hui, nous avons perdu un frère et une mère, un fils. Un homme qui a tellement ému dans la communauté du cosplay avec son rire contagieux et sa gentillesse. Il était un défenseur du corps positif, encourageant les gens à s’habiller comme le personnage qu’ils voulaient. »La déclaration lit.

Repose en paix géant.

Je n’étais pas sûr que j’allais vous inquiéter les gars, mais les choses vont bien maintenant. Je suis allé aux urgences hier pour des douleurs à la poitrine. Ils soupçonnent que j’ai covid. Les résultats des tests ne sont pas encore disponibles. Se sentir mieux après les traitements. Encore une fois, les choses semblent bonnes alors ne vous inquiétez pas. Vous tiendrons tous au courant. pic.twitter.com/T7x6VFtqbC – NWBZPWNR (@JarodNWBZPWNR) 19 décembre 2020

