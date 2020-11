Bien que l’arrivée de la nouvelle génération de consoles et les nouvelles architectures de cartes graphiques pour PC fixent de nouveaux plafonds pour les graphismes de jeu, cela ne signifie pas que des pièces comme Le textorcistepréconiser une conception de style pixel art plus classique et une production et un développement plus modestes ne peuvent pas nous offrir des expériences tout aussi satisfaisantes. Surtout quand ils débarquent parmi les jeux gratuits sur Epic Games Store.

Ainsi, en répétant le même schéma que d’habitude, le jeu sera disponible sur Epic Games Store, nous n’aurons donc qu’à nous connecter avec notre compte Epic, accéder à la page du jeu (ou cliquer sur ce lien direct), l’ajouter à notre achat avec la remise totale, et terminer l’achat pour le déverrouiller pour tous la vie dans notre bibliothèque.

Nous pouvons également les ajouter directement depuis le lanceur Epic Games, où ils apparaîtront dans un petit pop-up en haut de la maison, qui nous redirigera vers les pages de ces jeux gratuits sans avoir à recourir au navigateur web.

Encore une fois, rappelez-vous que comme le reste des jeux gratuits proposés dans Epic Games Store, ceux-ci ne peuvent être échangés gratuitement que pendant une semaine, étant votre Date limite le jeudi 19 novembre prochain jusqu’à 16 h 59 (heure de la péninsule).

Le textorciste

Initialement sorti en 2019, nous nous lancerons dans la sombre histoire de Ray Bibbia, un exorciste privé qui fera face aux menaces d’une épidémie démoniaque qui nous croisera avec des exorcistes, des démons, des chanteurs de métal ou le Pape lui-même, dans une aventure pleine de drame. , de mauvaises blagues, beaucoup de sang et une action frénétique sans fin.

Bien que la chose la plus frappante à propos de ce titre soit sans aucun doute son gameplay innovant, dans le premier jeu dans lequel vous finirez par taper vos ennemis, au sens le plus strict du terme. Et c’est que ce jeu nous propose un test constant de compétence et de frappe, où toutes nos attaques seront menées par les différents exorcismes et psaumes récités (ou plutôt épelés) en anglais et en latin.

Exigences minimales The Textorcist

Système d’exploitation: Windows 7 (64 bits) // Mac OS 10.7+ Processeur: Tout processeur 1,4 GHz // Tout Intel i3 Mémoire: 2 Go de RAM Stockage: 250 Mo d’espace disponible DirectX: Version 9.0c