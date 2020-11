La plus grande franchise de jeux de bridge vient de remporter un remake mettant en vedette une autre franchise, The Walking Dead. La combinaison débarque sur Android en tant que jeu payant. Et maintenant, il est disponible en téléchargement: Google Play ajoute un nouveau titre à la catégorie des jeux de construction avec Bridge Constructor: The Walking Dead.

Construisez des ponts en joignant différentes lattes C’est un divertissement qui a triomphé sur les smartphones, Bridge Constructor est là pour le prouver. Headup, les développeurs de la franchise, a créé plusieurs titres indépendants. Et puis ils ont décidé de s’appuyer sur un jeu vidéo bien connu: Portal. L’union des deux univers a permis d’obtenir un titre aussi attrayant que réussi, d’où les ponts sont étendus à une nouvelle franchise: The Walking Dead. Les zombies peuvent-ils passer de l’autre côté?

Vous n’êtes pas seulement obligé de construire des ponts

Malgré le nom et les caractéristiques qui précèdent le jeu, dans Bridge Constructor: The Walking Dead, vous devez non seulement faire des ponts et des constructions, exécuter des horaires à différents moments afin que les personnages puissent échapper aux zombies. Tout doit être combiné pour résoudre chaque scène sans qu’aucun des personnages ne perde la vie, que ce soit des morts-vivants ou de la chute de la falaise.

Les mécanismes du puzzle sont accentués pour offrir une expérience plus complète et stimulante. Le jeu propose la construction de plates-formes, des ponts habituels, il faut serrer la tête pour que ce qui est construit ne tombe pas et, surtout, il est essentiel de garder les survivants en sécurité planifier votre visite d’écran action par action. Descendez une échelle lorsque vous atteignez le point précis, allez à gauche pour échapper aux zombies, exécutez une série d’étapes pour sécuriser les plates-formes …

Dans Bridge Constructor: The Walking Dead, vous devez peser chaque action afin qu’aucun des survivants ne tombe entre les mains de zombies ou de gravité. La physique est très importante, comme dans le reste des jeux Bridge Constructor, la logique l’est aussi. Et l’histoire n’est pas perdue en cours de route depuis The Walking Dead ne rejoint pas l’intrigue juste pour créer un attrait Pour les fans de la série, les développeurs utilisent le décor et les personnages, ce qui rend la résolution d’énigmes parfaitement logique.

La qualité de Bridge Constructor: The Walking Dead est très élevée, il offre une histoire bien tracée, l’aspect graphique est au niveau et compte actuellement un bon nombre de niveaux avec une difficulté croissante. Bien sûr, tous ces déchets ont un prix: le jeu vient de sortir pour 5,49 euros. Il ne contient ni achats ni annonces dans l’application.

Constructeur de ponts: The Walking Dead

Partagez des ponts, des zombies et beaucoup de logique: Bridge Constructor: The Walking Dead maintenant disponible sur Android