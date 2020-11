Il a été pratiquement contraint de mettre l’accent narratif sur le personnage d’Elton Ortiz (Nicolas Cantu) dans l’épisode «Madman Across the Water» (1×05) de The Walking Dead: World Beyond (Scott M. Gimple et Matthew Negrete, depuis 2020), non seulement parce qu’il est le seul des quatre protagonistes sur lesquels ils ne s’étaient pas concentrés à nous découvrir avec les flashbacks correspondants, de nouveaux détails de sa personnalité et de son passé, mais aussi parce que le chapitre «Le mauvais bout d’un télescope» (1×04) l’a placé dans une position difficile: au milieu de deux volontés opposées sur le voyage entrepris.

L’origine du surnom Huck est la plus inspirée, et nous voulons déjà connaître tous les détails de l’histoire qui l’a causé

Et ici ils offrent un nouveau havre de paix initial et d’interactions sans trop d’éloquence Cela ne veut toujours pas aider World Beyond car, de cette manière, il ne prend pas son envol et ne parvient pas à piquer l’intérêt des téléspectateurs pour l’odyssée de ce jeune groupe de survivants de l’apocalypse zombie. Ni le fait qu’il plonge tête baissée dans l’énigme de la République civique militaire, qui se dessinait dans The Walking Dead (Frank Darabont et Angela Kang, depuis 2010) et Fear the Walking Dead (Robert Kirkman et Dave Erickson, depuis 2015 ), la rend plus attirante sans plus de puissance dramatique.

Pas même les confrontations personnelles qui éclatent dans “Madman Across the Water” ils l’élèvent beaucoup, un peu peut-être, avec les décisions sur le voyage et le ressentiment pour les comportements d’autrefois qui ont émergé avant les conséquences de ceux du présent comme noyau du conflit. Bien sûr, à l’origine du surnom de Huck (Annet Mahendru), un tireur d’élite de la marine américaine avant la catastrophe qui a plongé le monde dans le cauchemar infini des morts-vivants, on la trouve des plus inspirées, et on veut déjà savoir World Beyond tous les détails de l’histoire qui l’a causé.

Il y a une séquence de tension authentique, très bien habillée avec un montage parallèle utile sur la racine de ce qui arrive au jeune homme en costume de velours côtelé.

Et, heureusement, les efforts d’Iris (Aliyah Royale) et Hope Bennett (Alexa Mansour), Silas Plaskett (Hal Cumpston), Felix Carlucci (Nico Tortorella) et les susmentionnés Elton Ortiz et Huck pour trouver un moyen de traverser le puissant Le fleuve Mississippi, qui monte du lac Itasca au Minnesota, traverse dix États et se jette dans le golfe du Mexique, se déversant dans une véritable séquence de tension, avec la menace habituelle et pérenne de zombies pourris à l’affût des protagonistes inexpérimentés, très bien habillés avec un montage parallèle utile sur la racine de ce qui arrive au jeune homme en costume en velours côtelé de World Beyond.

Cependant, le réalisateur Dan Liu, rédacteur en chef de quatre webisodes complémentaires de The Walking Dead (2011-2013) et de vingt-huit de cette série mère, ainsi que directeur de trois de ses chapitres et d’un couple de Fear the Walking Dead, et le scénariste Rohit Kumar, qui n’a dans son cursus que le livret d’un épisode de For Thirteen Reasons (Brian Yorkey, 2017-2020), Ils auraient dû en profiter pour terminer la séquence avec plus d’images de la brève navigation, de l’arrivée sur l’autre rive et de la satisfaction de la capitale des personnages après les discussions et tant d’efforts.

Nous sommes frappés par une tragique ironie lors de la dernière conversation, qui aboutit finalement à une terrible découverte, pas aussi horrifiée qu’elle devrait l’être.

Au contraire, ce qui nous attend c’est le grand contraste de l’obscurité après le fondu au noir dans un saut soudain à la nouvelle situation. Et on ne peut s’empêcher de mettre le travail acharné de Michael Dawson (Harold Perrineau) et de la compagnie pour construire leur propre radeau sur Lost (JJ Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber, 2004-2010) contre tout ce qui précède; bien que ce ne soit pas la même chose. Et les flashbacks impressionnistes de World Beyond reviennent, et nous sommes frappés par une tragique ironie dans la dernière conversation, qui aboutit enfin à une terrible découverte, pas aussi horrifiée qu’elle devrait l’être et interrompue par une nouveauté inquiétante.

