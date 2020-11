De nombreux joueurs ont été fascinés par la superbe présentation de The Waylanders, une œuvre pleine de magie, de RPG et, bien sûr, de grands personnages à rencontrer. Ce que j’ai le plus aimé dans ce titre, c’est qu’il a été inspiré par les Celtes par une étude de Galice. Un engagement pour le développement en Espagne qui a reçu un grand soutien de la communauté des joueurs.

Bien sûr, le studio a encore beaucoup de travail à faire pour avoir un diplôme encore à ses débuts. Pour cette raison, ils n’ont pas hésité à partager la feuille de route qu’ils vont suivre, montrant qu’avant la fin de cette année, le jeu recevra une amélioration significative avec de nouvelles cinématiques, améliorations du gameplay et autres aspects importants du jeu qui vous donnera une nouvelle vie.

De plus, vous recevrez enfin l’une des fonctionnalités les plus demandées par les joueurs: le mode photo. Mais rien ne s’arrête ici, mais l’entreprise a déjà avancé que a en tête d’apporter deux nouvelles missions cela mènera les joueurs dans le monde souterrain et où se terminera le premier acte du jeu, quelque chose que, pour le moment, nous n’avons pas pu savoir ni imaginer comment ce sera.

Bien sûr, si vous avez hâte d’essayer l’aventure The Waylanders, on se souvient que l’oeuvre est disponible sur PC. Bien sûr, toujours dans une phase précoce de son développement, il y a donc quelques erreurs graphiques, de petits défauts dans ses scènes et des erreurs en combat. Mais, sans aucun doute, c’est un bon moyen de connaître de près à quoi ressemble le développement de jeux vidéo.