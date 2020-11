Le protagoniste de The Witcher 3: Wild Hunter, Geralt of Rivia, est un démoniste connu sous le nom de White Wolf

Quelques jours avant le lancement de la Xbox Series X, Microsoft met tout en œuvre pour faire connaître sa console et que les consommateurs peuvent voir à quel point cela peut être puissant. C’est pourquoi une partie de leur plan marketing (retirer les idées originales du frigo et du costume Xbox Series X) a consisté à envoyer plusieurs consoles bien à l’avance à la fois à la presse spécialisée et à divers Youtubers et Streamers. pour montrer cette puissance à la fois dans certains jeux actuels et en montrant la rétrocompatibilité de la console.

Grâce au créateur de contenu rubhen925 nous avons pu vérifier (grâce à un gameplay réalisé par ledit utilisateur) que l’un des grands titres de CD Projekt tel que The Witcher 3 n’a pas de temps de chargement. Le jeu se déroule si bien sur sa version Xbox One sur la nouvelle console de Microsoft, que même sur voyage rapide aucune image de chargement n’apparaît et nous apparaîtrons immédiatement au point où nous avons voulu voyager.

Sans aucun doute une excellente nouvelle depuis The Witcher 3 est actuellement disponible sur le service GamePass. Mais CD Projekt, outre le lancement du très attendu Cyberpunk 2077 en décembre, sortira une version révisée pour Xbox Series X / S et PlayStation 5.

▪ Date de sortie: 19/05/2015