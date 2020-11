Quelques vidéos de gameplay de CD Projekt montrent à quelle vitesse il est désormais possible de voyager rapidement.

L’un des aspects les plus importants et les plus importants des consoles de nouvelle génération est la écrans de chargement. Il semble qu’avec le matériel de la PS5 et de la Xbox Series X, nous n’aurons pas le temps de regarder notre téléphone portable ou de prendre un café en attendant de pouvoir jouer, puisque le processus sera pratiquement instantané. L’un des meilleurs échantillons que nous ayons dans The Witcher 3: Wild Hunt sur Xbox Series X, qui va aussi vite que Geralt dessine son épée.

Les voyages rapides de The Witcher 3 ne durent plus qu’une secondeSi vous avez joué le titre de CD Projekt, vous saurez qu’en raison de ses larges scènes, nous trouvons dans différents domaines points de voyage rapide que, dans le titre original, nous avions quelques secondes d’attente pour que l’écran de chargement puisse se téléporter vers la zone souhaitée. Sur Xbox Series X, comme le montre l’exemple ci-dessous, la procédure est si rapide qu’elle fait peur, et il n’y a pratiquement pas de temps pour voir l’écran de chargement.

Nous voulions vérifiez-le de première main avec la Xbox Series X que nous avons par écrit une Xbox Series X avec The Witcher, et nous pouvons attester qu’elle correspond maintenant parfaitement au sens de «voyage rapide», car elle le fait avec une vitesse vraiment incroyable. Cet étrange effet d’image que nous voyons dans la vidéo ne nous arrive pas, et l’écran de chargement apparaît, mais à peine là une seconde jusqu’à ce que nous atteignions l’emplacement souhaité.

N’oubliez pas que The Witcher 3 pourra bientôt être mis à jour gratuitement sur PS5 et Xbox Series X si vous avez le jeu original, en profitant également des améliorations techniques, telles que Résolution 4K et l’utilisation appliquée de la technologie tracé laser.

En savoir plus: The Witcher 3 et Xbox Series X.

