C’est l’un des aspects du costume qui a changé dans la production basée sur l’œuvre littéraire.

Depuis plusieurs semaines, nous avons appris de nouveaux tenants et aboutissants du tournage de la deuxième saison de The Witcher, la série télévisée basée sur l’œuvre littéraire de Geralt de Rivia et dans le jeu vidéo. Maintenant, nous avons pu savoir que l’un des aspects qui a été le plus critiqué dans le premier lot de chapitres de la production a été retouché: le Armure Nilfgaard.

La deuxième saison sera diffusée en 2021, mais n’a pas encore de date préciseLe médium Redanian Intelligence a montré de nouveaux instantanés du tournage pris par Terry Blackburn (The Daily Mail), dans lequel le changement d’armure sur les soldats nilfgaardiens, qui n’ont plus la texture rugueuse de la première saison qui a fait tant de bruit parmi les fans.

Ce nouveau design montre un look plus métallique, traditionnel et conforme à l’époque dans lequel la pièce se déroule, étant un échantillon également que les showrunners de la série essaient de prendre soin du moindre détail, en tenant compte de la légion de fans de l’univers de The Witcher.

Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie pour le deuxième saison du sorceleur, qui bat toujours son plein et durera plusieurs mois, après le report de la production en raison du coronavirus. Il est prévu de le sortir en 2021. Ces derniers jours, nous avons également vu les nouveaux aspects de Yennefer, Ciri et Geralt lui-même, qui a également une nouvelle armure.

En savoir plus sur: Netflix et The Witcher (Netflix).

