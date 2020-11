Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

The Witcher est passé d’une série de livres à un énorme phénomène multimédia. Depuis l’année dernière, les histoires de ce monde ont été adaptées en une série Netflix qui a été un succès. À tel point qu’il aura bientôt une figurine articulée.

Dans un post sur Facebook, McFarlane Toys a annoncé qu’il travaillait sur une série de personnages basés sur The Witcher, la série Netflix. Il est à noter que McFarlane Toys a déjà fabriqué d’autres produits The Witcher, mais ils étaient basés sur la franchise de jeux vidéo développée par CD Projekt RED.

Pour le moment, on ne sait pas quels chiffres produira McFarlane Toys. Nous imaginons que les protagonistes de la série (c’est-à-dire Geralt, Ciri et Yennefer) auront des figurines d’action, afin que vous puissiez réaliser votre rêve d’avoir une figurine de Henry Cavill. Nous ne pouvons pas non plus télécharger qu’ils vont faire des figures d’un monstre.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Quelle figurine de The Witcher aimeriez-vous qu’ils fassent? Dites le nous dans les commentaires.

The Witcher a été créé l’année dernière sur Netflix et sa saison 2 devrait arriver en 2021. Vous pouvez en savoir plus sur cette franchise en cliquant ici.