Le créateur de contenu espagnol a réussi à dépasser les 660 000 téléspectateurs avant le crash de la plate-forme.

Les attentes des fans de Fortnite étaient à la vitesse supérieure hier soir, avec le très attendu événement Galactus en plein essor. Une façon créative de clôturer la saison 4 du jeu et une occasion en or de battre des records, qui est précisément ce que David Cánovas, mieux connu sous le nom de ‘TheGrefg». Et c’est que le créateur de contenu de Murcie a enregistré le nouveau maximum historique de spectateurs simultanés pour une chaîne individuelle de Twitch qui n’appartient à aucune entreprise.

Il s’agit de un dossier qui était auparavant détenu de deux autres noms qui déplacent des millions: Ninja et Drake. Le match conjoint de ces deux stars début 2018, également sur Fortnite, a marqué un maximum de 635000 téléspectateurs simultanés. Mais TheGrefg est resté seul à dépasser sa marque, atteignant un peu plus de 660 000 téléspectateurs avant que toute la plate-forme ne tombe partout dans le monde. Oui, tel est le succès de Fortnite.

L’énorme augmentation du nombre de téléspectateurs Twitch pendant l’événement de jeu causé les serveurs depuis la plateforme échouerait, il est donc impossible de savoir jusqu’où les chiffres de TheGrefg auraient pu atteindre si son infrastructure avait duré. Le fait est que c’est le nouvel enregistrement pour un utilisateur sur un canal individuel, et nous réitérons cette nuance car le record absolu est détenu par une entreprise. Play Station détient le record de tous les temps pour toute chaîne individuelle avec 1 million de téléspectateurs, suivie de la chaîne Riot Games avec 669 000 téléspectateurs.

Derrière eux? TheGrefg, un seul individu capable d’égaler les téléspectateurs aux chaînes des entreprises les plus présentes sur les réseaux. Dans tous les cas, si vous avez manqué l’événement de la nuit dernière, sur notre site Web, vous pouvez consulter les bandes-annonces et les nouvelles de la saison 5 de Fortnite. De même, et pour ceux qui ont franchi le pas, n’oubliez pas que Fortnite est disponible avec des améliorations sur PS5 et Xbox Series X.

