TheGrefg rend sa peau publique

Après des mois et des mois d’attente, le streamer espagnol TheGrefg a eu la chance d’Epic Games pour présenter son propre peau dans Fortnite, un aspect qui viendra très prochainement au battle-royale pour que les joueurs puissent ressembler au jeune Murcien dans le jeu. Dans une diffusion massive, TheGrefg a montré sa peau, qui comportera un style réactif et un pic en forme de contrôleur de console de jeu avec un geste qui lui est propre.

La tenue de TheGrefg sera disponible dans la boutique Fortnite à partir de Dimanche 17 janvier 2021 à 1 h 00 (heure britannique) et il sera retiré au bout de quatre jours, il est donc recommandé à toutes les parties intéressées d’avoir entre 2 000 et 3 000 V-Bucks prêts à recevoir le skin pack avec ses accessoires. De même, l’aspect individuel peut être acquis indépendamment. Comme c’est souvent le cas avec ce type de skins, il ne sera plus disponible après le 21 janvier.

Pour les adeptes de TheGrefg, on sait que l’arrivée de sa peau est un événement capital qui marquera un avant et un après dans l’histoire du streamer. Allez-vous avoir le look?

