L’application de messagerie de paiement la plus connue fait un pas vers une plus grande transparence: une partie du service Threema est désormais Open Source. Vous pouvez consulter le code des applications iOS et Android, les notifications et même la communication entre les applications. Le code serveur n’est pas public.

Threema est une application de messagerie similaire à WhatsApp ou Telegram qui permet l’envoi et la réception de messages entre téléphones mobiles et ordinateurs. A chiffrement de bout en bout, comme WhatsApp ou Signal; propose des appels et des appels vidéo, comme la plupart des applications de ce type; et charge pour télécharger les applications, quelque chose d’unique dans son panorama. Threema a toujours fait mention de votre sécurité. Et maintenant, vous voulez que n’importe qui puisse le vérifier, au moins dans vos applications.

Les applications iPhone et Android sont désormais open source

Threema peut être considérée comme unique car c’est l’une des rares entreprises à développer une application de messagerie et à facturer aux utilisateurs l’accès au service. Cela ne l’a pas empêché d’obtenir un certain succès car est très populaire sur iOS, également sur Android. Surtout pour ses options de confidentialité et pour garantir le cryptage sur toutes ses connexions.

Comme la société l’a commenté dans un article sur sa page, les applications mobiles, la version web, le système de notification push, le protocole d’échange de données entre les applications et la zone de composition de texte sont désormais open source. Tout le monde peut accéder à ce code pour voir comment fonctionnent les tripes du logiciel, il est également possible de vérifier si Threema offre vraiment la sécurité et la confidentialité dont il bénéficie. Bien que oui, l’entreprise n’a pas rendu le code de ses serveurs gratuit, il est donc impossible d’auditer votre service à 100% (quelque chose de similaire à ce que Telegram lui-même fait avec TDLib).

Pour célébrer la transition des applications et de certaines parties du service vers l’Open Source, Threema a déclassé ses applications, à la fois pour Android et iPhone: est maintenant disponible pour 1,99 euros. C’est une excellente alternative à WhatsApp ou Telegram; avec l’inconvénient que tout le monde doit acheter l’application, quelque chose de plus compliqué que de télécharger une application gratuite.

Threema. Messager sûr et privé

