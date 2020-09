Les fondateurs de ThruWave, Andreas Pedross-Engel, Claire Watts; et Matt Reynolds. (Photo ThruWave)

La startup de Seattle, ThruWave, vient de lever un tour de 6,4 millions de dollars pour sa technologie futuriste qui utilise des ondes millimétriques pour voir à travers les emballages.

Les clients du classement Fortune 100 dans les entrepôts de vente au détail et de commerce électronique utilisent le matériel et les logiciels de la société, qui ont d’abord été développés à l’Université de Washington.

Les capteurs de ThruWave se montent le long des bandes transporteuses et produisent des images 3D des articles à l’intérieur via des antennes et ce que l’entreprise appelle la «détection par compression». Les logiciels de vision par ordinateur peuvent mesurer l’utilisation du cube, compter les éléments et détecter les éléments manquants ou endommagés. Le système peut automatiquement imager et analyser jusqu’à 20 000 boîtes par heure.

«Nous avons tous eu l’expérience de commander des articles en ligne et de recevoir un tout petit article dans une grande boîte d’expédition inutile – ThruWave aide à résoudre ce problème», a déclaré le PDG Matt Reynolds.

Les ondes millimétriques peuvent pénétrer la plupart des matériaux d’emballage, mais pas la peau humaine.

«À l’échelle de l’industrie, on estime qu’un envoi de commerce électronique typique n’est rempli qu’à 40%, ce qui entraîne d’énormes déchets en matériaux d’emballage, en frais d’expédition et en empreinte carbone», a déclaré Calvin Chin, associé directeur du Fonds E14, dans un communiqué. . «Les capteurs et logiciels uniques de ThruWave permettent aux clients de reprendre le contrôle de leurs frais d’expédition et de leur impact sur l’environnement.»

La pandémie contribue à stimuler la demande pour la technologie ThruWave compte tenu de l’activité de commerce électronique accrue, car de plus en plus de personnes achètent des produits en ligne.

«ThruWave permet la précision et l’efficacité de la manutention automatisée des matériaux pour permettre à nos clients de faire face à ce changement dans les habitudes d’achat, qui se produisait déjà, mais qui s’est accéléré considérablement à mesure que les gens achètent à domicile pour aider à réduire la propagation du COVID», a déclaré Reynolds.

ThruWave travaille également avec In-Q-Tel, un investisseur à but non lucratif pour les agences gouvernementales américaines, pour utiliser sa technologie de filtrage d’emballage pour les applications de sécurité nationale. Reynolds a déclaré que les capteurs peuvent également être utilisés pour voir à travers les surfaces murales et aider dans les projets de construction ou de rénovation.

La société est sortie de l’UW en 2017. Reynolds a rejoint l’UW en tant que professeur en 2013. Il a auparavant cofondé la société de systèmes RFID ThingMagic, qui a été acquise par Trimble Navigation en 2017; la société de télédétection SNUPI Technologies, acquise par Sears en 2015; et la start-up d’économie d’énergie Zensi, acquise par Belkin en 2009.

Reynolds a cofondé ThruWave avec Andreas Pedross-Engel, chercheur à l’UW, et Claire Watts, qui a obtenu son doctorat en physique au Boston College et a travaillé dans le laboratoire de Reynolds à l’UW.

Le cycle d’investissement a été mené par E14 Fund et Ubiquity Ventures, et comprenait la participation de Root Ventures, Blue Sky Capital, WRF Capital, Tsingyuan Ventures et In-Q-Tel. ThruWave a levé 8,6 millions de dollars à ce jour, en plus de 1 million de dollars en subventions de recherche sur l’innovation dans les petites entreprises (SBIR) de la National Science Foundation.