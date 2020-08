Qualcomm a dévoilé ses nouveaux chipsets Snapdragon Wear 4100 et 4100+ en juin, promettant une meilleure autonomie de la batterie et plus de fonctionnalités pour Wear OS. La société a déclaré que Mobvoi serait le premier à produire une montre intelligente Wear OS utilisant le nouveau SoC, et maintenant le modèle à venir a fait une apparition sur Amazon UK.

Une liste de produits a été repérée sur Amazon UK, montrant le TicWatch Pro 3 inopiné disponible en pré-commande. La montre était répertoriée à 299,99 £ (environ 400 $), avec une date de sortie estimée au 1er octobre. Une fois la page découverte, Mobvoi a échangé les photos contre une smartwatch générique et a changé le prix à 399,99 £, mais la date de sortie reste la même.

On ne sait pas grand-chose sur le TicWatch Pro 3 en dehors du chipset qu’il utilisera. Qualcomm a déclaré en juin que la prochaine montre utiliserait le Snapdragon Wear 4100, pas le 4100+, de sorte qu’elle n’aura pas une autonomie de batterie radicalement différente de celle des appareils Wear OS existants. Alors que le 4100 standard utilise toujours un processus de fabrication 12 nm plus moderne que le SoC Wear 3100 existant, seul le 4100+ dispose d’un coprocesseur amélioré pour une réactivité plus rapide et une surveillance de la fréquence cardiaque à faible puissance.

Le TicWatch Pro 3 était répertorié comme pesant 300 grammes avant la suppression de la page du produit, mais il est six fois plus lourd que le Samsung Galaxy Watch3 de conception similaire, donc Amazon pourrait parler du poids total de la boîte. Les dimensions étaient de 45,1 x 45,1 x 12,6 mm, ce qui semble à peu près correct pour une smartwatch.