Le Dr Anthony Fauci s’est récemment entretenu avec l’actrice et comédienne Tiffany Haddish (pratiquement, bien sûr), pour une conversation informelle sur la pandémie de COVID-19 qui a abordé des sujets tels que la transmission du coronavirus.

C’était une interview inhabituelle pour le Dr Fauci à plusieurs niveaux, dont l’un est qu’il ne parlait pas à une personnalité de l’industrie des médias cette fois-ci, mais à une célébrité qui a en fait été testée positive pour le virus.

Parmi les points intéressants de l’entrevue, citons la reconfirmation du Dr Fauci sur la façon dont le virus peut être transmis par une personne infectée parlant à une personne à proximité.

Le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, est, comme vous pouvez probablement l’imaginer, un produit médiatique en vogue depuis le début de la pandémie de coronavirus. Tous les médias nationaux sous le soleil font des demandes depuis un certain temps avec le médecin, qui, lorsqu’il ne jongle pas avec les apparitions dans la presse et ne travaille pas sur la réponse du pays au COVID-19, travaille également en tant que directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

Entre tout cela, cependant, le Dr Fauci a également pris du temps pour les demandes d’entrevue typiques. Il a assisté à des interviews distribuées via Instagram Live, qui comprenaient des conversations entre Fauci et des célébrités comme Steph Curry et Matthew McConaughey – des stars avec d’énormes suivis sur les réseaux sociaux sur lesquels le Dr Fauci peut capitaliser pour faire passer son message. L’un des exemples les plus récents de cela est venu ces derniers jours, lorsque le Dr Fauci a accepté d’être interviewé par l’actrice et comédienne Tiffany Haddish, une conversation qui a touché à tout, de la transmission du coronavirus et comment l’empêcher à la façon dont un vaccin aidera à apporter cette pandémie prend fin.

Il y a beaucoup de moments de légèreté entre les deux, dans la mesure où vous ne trouvez généralement pas dans ces conversations avec le Dr Fauci («Pourquoi mettent-ils la chose si loin dans votre nez? C’est juste le pire»). Ce n’est pas que la légèreté devrait avoir une importance dans ces rencontres, car le contenu est la partie importante, mais cela aide sans doute à attirer un autre type de public.

Et en parlant du contenu, concentrons-nous sur une chose, en particulier, que Haddish – qui a révélé qu’elle a été testée positive pour le coronavirus – et dont le Dr Fauci a parlé: la transmission du coronavirus et la manière quelque peu effrayante du virus peut être transmis et contracté si vous ne faites pas attention.

Fondamentalement, Fauci a reconfirmé ce que nous avons déjà connu et vu d’événements comme des églises où de grands groupes de personnes ont tous contracté le virus ensemble. «C’est un virus à transmission respiratoire», a déclaré Fauci. «Ainsi, il se transmet d’une personne à une autre – par des sécrétions respiratoires très microscopiques. Et c’est important, je pense que les gens ne comprennent pas que cela pourrait certainement être dû à la toux ou aux éternuements, mais cela pourrait même être dû à la parole. Parce que ce que nous voyons maintenant – et chanter encore plus que parler. Et c’est la raison pour laquelle vous avez vu tous ces gens dans l’église, dans la chorale qui ont été infectés. Donc, la façon dont vous évitez cela, c’est par ce dont nous parlons constamment, c’est d’un masque et d’une distanciation physique. Parce que si vous restez à une certaine distance et évitez les foules, oui.

C’est l’un des thèmes qu’il a répétés à quelques reprises au cours de l’interview d’une demi-heure (continuez à vous laver les mains, portez un masque lorsque vous êtes en public et restez à l’écart des foules). Une interview qui vaut vraiment la peine d’être visionnée en entier, ce que vous pouvez faire ci-dessus.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.